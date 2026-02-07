सड़क किनारे शव, उल्टी खड़ी बाइक... पत्नी को ससुराल छोड़ लौट रहे युवक की संदिग्ध मौत

बिहार के बेगूसराय जिले में पत्नी को ससुराल छोड़कर लौट रहे एक युवक का शव सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक की बाइक मौके पर उल्टी खड़ी थी, जबकि उसका शव सड़क से करीब सात फीट दूर गिरा हुआ मिला. परिजनों ने युवक की साजिश के तहत हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी है.

घटना छौराही थाना क्षेत्र के नारायण पीटड़–परोरा सड़क पर सुनसान इलाके गरही चौर के पास की है. सुबह राहगीरों ने शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान चेरीया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी वार्ड नंबर तीन निवासी उमाशंकर महतो के 25 वर्षीय बेटे लाल बाबू महतो के रूप में की.

शुक्रवार शाम से था लापता

परिजनों के अनुसार, लाल बाबू महतो खेती-बाड़ी करता था और खुद का ट्रैक्टर चलाता था. वह शुक्रवार की शाम अपनी पत्नी को ससुराल गढ़यारी गांव छोड़ने गया था. वहां से वह शाम करीब 6:30 बजे लौट रहा था और उसी समय परिजनों से उसकी आखिरी बार बातचीत हुई थी.

इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया. पूरी रात संपर्क न होने पर परिजन परेशान रहे. शनिवार सुबह पुलिस ने बाइक नंबर के आधार पर परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की.

शव और बाइक की हालत पर सवाल

परिजनों का कहना है कि शव की हालत सामान्य नहीं थी. उन्होंने आरोप लगाया कि युवक की गर्दन पर निशान थे और सिर के पिछले हिस्से में चोट दिखाई दे रही थी. बाइक का उल्टी हालत में खड़ा होना भी उन्हें संदिग्ध लग रहा है.

परिजनों का सीधा आरोप है कि लाल बाबू की हत्या कर शव को सड़क किनारे इस तरह रखा गया, ताकि मामला सड़क हादसा लगे. उनका कहना है कि यह पूरी तरह से सोची-समझी साजिश है.

पुलिस की दो एंगल से जांच

पुलिस फिलहाल सड़क हादसा और हत्या, दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है. मामला संदिग्ध लगने के कारण एफएसएल टीम को बुलाया गया है और डॉग स्क्वायड की मदद भी ली जा रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

एसपी मनीष ने बताया कि सुबह निर्माणाधीन मंदिर के पास सड़क हादसे में मौत की सूचना मिली थी, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. उन्होंने कहा कि एफएसएल और डॉग स्क्वायड की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि लाल बाबू महतो की मौत हादसे में हुई या उसकी साजिश कर हत्या की गई है.

