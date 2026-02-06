'मैं इसे लेकर भागी हूं...', प्रेमी संग भागी लड़की ने वीडियो जारी कर परिवार को चेताया  

बिहार के बेतिया से एक युवक और युवती के घर से भाग जाने का मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है. यह मामला नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर बदरिया गांव का है, जहां से एक युवक और युवती अचानक लापता हो गए. दोनों के गायब होने के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें युवती ने खुद आगे आकर पूरी घटना को लेकर अपनी बात रखी है.

और पढ़ें

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवती ने अपना नाम प्रतिभा कुमारी बताया है, जबकि युवक का नाम अमरेश कुमार बताया गया है. वीडियो इंस्टाग्राम के माध्यम से साझा किया गया है, जिसमें युवती साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ घर से गई है और इसके लिए किसी पर जबरदस्ती का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए.

वीडियो में युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके घरवालों द्वारा युवक के परिजनों पर केस दर्ज कराया गया है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए. युवती का कहना है कि अगर उनके साथ किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी उसके घरवालों की होगी. उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि युवक उसे लेकर नहीं भागा, बल्कि वह खुद उसे लेकर घर से निकली है.

Advertisement

इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे गांव और आसपास के इलाकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रहे हैं. हालांकि, वीडियो में युवती ने यह साफ करने की कोशिश की है कि वह किसी दबाव या मजबूरी में नहीं है. मामले को लेकर फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

---- समाप्त ----