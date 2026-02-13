मुंह में डाला सिक्का, डांसर की बिगड़ी हालत... बिहार में दर्शकों की जिद से नाच प्रोग्राम में अफरातफरी

बिहार के आरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नाच कार्यक्रम के दौरान खुशियों का माहौल अचानक अफरा-तफरी में बदल गया. स्टेज पर डांस कर रही एक महिला कलाकार ने दर्शकों द्वारा दिया गया सिक्का मुंह में रख लिया और वही सिक्का उसके लिए जानलेवा साबित हो गया. हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

घटना नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा टोला की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, इलाके में आयोजित एक नाच कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक महिला डांसर प्रस्तुति दे रही थी. कार्यक्रम के दौरान कुछ दर्शक उत्साह में आकर उसके मुंह में सिक्का पकड़ाने लगे.

बताया जा रहा है कि इसी दौरान डांसर ने अनजाने में सिक्का निगल लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. कुछ ही देर में वह स्टेज पर असहज महसूस करने लगी और कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

हालत गंभीर होते देख नाच पार्टी के संचालक और महिला डांसर के पति ने बिना देर किए उसे तुरंत आरा सदर अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है. देखें video:-

सिक्का गले में फंसा है या पेट में चला गया है, डॉक्टर इसकी जांच कर रहे हैं. घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर हड़कंप मच गया.

स्थानीय लोगों में चर्चा है कि स्टेज शो के दौरान दर्शकों द्वारा इस तरह की हरकतें कलाकारों के लिए खतरा बन सकती हैं. यह घटना एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि क्या मनोरंजन के नाम पर कलाकारों की सुरक्षा के साथ लापरवाही हो रही है ?

फिलहाल महिला डांसर की हालत पर सभी की नजरें टिकी हैं. पुलिस और प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी ली जा रही है.

