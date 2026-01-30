Volkswagen Tayron R-Line: बोल्ड लुक, पावरफुल इंजन...9 एयरबैग! पेश हुई धांसू 7-सीटर फैमिली SUV

कभी-कभी सेकंड ईनिंग काफी शानदार होती है. कम से कम जर्मन कार निर्माता Volkswagen के लिए तो यही कहा जाएगा. एक समय था जब फॉक्सवैगन की कारें बिक्री के मामले में भारतीय बाजार में कुछ ख़ास कमाल नहीं कर पा रही थीं. लेकिन फॉक्सवैगन ने भारत के लिए अपनी नई स्ट्रेट्जी बनाई और जोरदार वापसी की तैयारी की. जिसका नतीजा भी दिखता नज़र आ रहा है. अब कंपनी ने इंडिया में इस साल 5 कारों को लॉन्च करने का ऐलान किया है. जिसमें से पहली कार Tayron R-Line से पर्दा भी उठा दिया गया है.

वोक्सवैगन ने भारत के लिए अपनी नई फ्लैगशिप एसयूवी टायरोन आर-लाइन को पेश किया है. यह 7 सीटों वाली प्रीमियम एसयूवी कंपनी की मौजूदा लाइनअप में सबसे ऊपर पोजिशन करेगी. ये कार टिगुआन आर-लाइन से भी एक पायदान ऊपर आती है. टायरोन आर-लाइन के साथ वोक्सवैगन की थ्री-रो एसयूवी सेगमेंट में वापसी हो रही है, जो टिगुआन ऑलस्पेस के बंद होने के बाद खाली था. तो आइये देखें कैसी है ये कार-

Tayron R-Line कंपनी के पोर्टफोलियो का भारतीय बाजार में फ्लैगशिप मॉडल होगा. Photo: ITG

लुक और डिज़ाइन

डिजाइन की बात करें तो टायरोन आर-लाइन में R-लाइन बैज के साथ दमदार और एग्रसिव स्टाइल देखने को मिलता है. हालांकि दूर से देखते ही ये एसयूवी फॉक्सवैगन फैमिली की इमेज आपके दिमाग में बना देती है. आगे की तरफ दिया गया स्पोर्टी बंपर इसे पावरफुल रोड प्रेजेंस देता है. 19 इंच के अलॉय व्हील्स इसके लुक को और निखारते हैं. पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललैंप्स और इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो दिया गया है.

एसयूवी का साइज

डायमेंशन साइज (मिमी में) लंबाई 4,792 चौड़ाई 1,866 उंचाई 1,665 व्हीलबेस 2,789

समझने के लिए बता दें कि, ये एसयूवी साइज में काफी हद तक टोयोटा फॉर्च्यूनर के आसपास होगी. जिसकी लंबाई 4,795 मिमी, चौड़ाई 1,855 मिमी, उंचाई 1,835 मिमी और व्हीलबेस 2,745 मिमी है. हालांकि, चौड़ाई छोड़ दें बाकि मामलों में आर-लाइन थोड़ी छोटी ही है.

Tayron R-Line में कंपनी थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दे रही है. Photo: volkswagen.co.in

कैसा है इंटीरियर

अंदर कदम रखते ही टायरोन आर-लाइन का केबिन प्रीमियम फील देता है. इसमें 15 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है. थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ डैशबोर्ड पर सिल्वर ट्रिम और इन्यूमिनेटेड 'R' लोगो दिया गया है. इसके अलावा 30 रंगों तक की कस्टमाइजेबल एंबिएंट लाइटिंग केबिन को और भी प्रीमियम फील देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Tayron R-Line में कंपनी ने 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है, जो टिगुआन आर-लाइन में भी इस्तेमाल होता है. यह इंजन 204 एचपी की पावर और 320 न्यूटन मीटर (Nm) का टॉर्क जेनरेट करता है. पावर को चारों पहियों तक पहुंचाने के लिए इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और 7-स्पीड ड्यूल क्लच गियरबॉक्स दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह एसयूवी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 7.3 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 224 किलोमीटर प्रति घंटा है.

Volkswagen Tayron R-Line की कीमतों का ऐलान मार्च में किया जाएगा. Photo: volkswagen.co.in

फीचर्स की भरमार

फीचर्स की बात करें तो Tayron R-Line में 11 स्पीकर वाला हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम दिया गया है. इसके साथ 12-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स मिलती हैं, जिनमें मेमोरी, मसाज और वेंटिलेशन की सुविधा है. इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है.

सेफ्टी में भी दमदार

सेफ्टी के मामले में भी टायरोन आर-लाइन काफी मजबूत है. इसमें 9 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट और हिल डिसेंट असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है. खास बात यह है कि इस एसयूवी को 2025 में यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.

Tayron R-Line को कंपनी सीकेडी रूट से भारत ला रही है. Photo: volkswagen.co.in

लॉन्च और कीमत

फॉक्सवैगन अपनी प्रीमियम एसयूवी Tayron R-Line को मार्च 2026 तक भारतीय बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है. यह मॉडल भारत में लोकली असेंबल किया जाएगा और इसे पूरी तरह नॉक्ड डाउन यानी CKD यूनिट के तौर पर लाया जाएगा. कंपनी का फोकस इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने का है. इसकी कीमत करीब 45 लाख से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम ) के बीच रहने की उम्मीद है. इस कीमत पर यह एसयूवी सीधे तौर पर स्कोडा कोडिएक, जीप मेरिडियन और एमजी ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी.

