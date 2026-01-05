scorecardresearch
 
Mahindra XUV 7XO: सड़क पर दौड़ता थिएटर... 75 से ज्यादा सेफ्टी फीचर! लॉन्च हुई मोस्ट एडवांस एसयूवी

Mahindra XUV 7XO Launch: महिंद्रा ने सड़क पर दौड़ने वाली एक बेहद ही एडवांस एसयूवी को उतारा है. कंपनी ने आज भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी XUV 7XO को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है.

Mahindra XUV 7XO की आधिकारिक बुकिंग आगामी 14 जनवरी से शुरू होगी. Photo: ITG
Mahindra XUV 7XO Price & Features: मॉडर्न कारों की कहानी अब चारपहियों से उपर उठकर गैजेट्स सी हो चली है. बटन दबाओ तो ये हो जाए... हैंड वेव करो तो वो हो जाए. इनसे भी बात न बने तो एक आवाज दो और कार की छत पर लगा ग्लास (सनरूफ) खुल जाए. कार कंपनियों के बीच अब ज्यादा यूजफुल और एडवांस फीचर्स को पेश करने की होड़ मची है. आज देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपनी नई एसयूवी Mahindra XUV 7XO के ग्लोबल प्रीमियम इवेंट के मौके पर कुछ ऐसी ही पेशकश की है. 

कीमत और बुकिंग

महिंद्रा ने सड़क पर दौड़ने वाली एक बेहद ही एडवांस मशीन को उतारा है. कंपनी ने आज भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी XUV 7XO को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है. इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 13.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है. 14 जनवरी से मकर संक्रांति के मौके पर इस एसयूवी की आधिकारिक बुकिंग शुरू की जाएगी. इसकी टेस्ट ड्राइव आगामी 8 जनवरी से शुरू होगी. 

तकरीबन 5 साल पहले कंपनी ने XUV700 को पहली बार बाजार में पेश किया था. ये नई एसयूवी उसका लेटेस्ट जेनरेशन मॉडल है और इसे कंपनी ने 'XUV 7XO' नाम दिया है. ये बदलाव केवल नाम में ही नहीं बल्कि पूरी गाड़ी में देखने को मिल रही है. कंपनी का दावा है कि, इसमें ऐसे एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो बाजार में मौजूद किसी भी ICE (पेट्रोल-डीजल) कार में देखने को नहीं मिलता है. 

एक्सटीरियर डिजाइन 

नई XUV 7XO में महिंद्रा की लेटेस्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियों से प्रेरित डिज़ाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है. इसमें कई डिजाइन एलिमेंट्स XEV 9S और XEV 9E से लिए गए हैं. इस एसयूवी में बूमरैंग शेप डे टाइम रनिंग लाइट (DRLs), ट्रैपेजॉइडल फ्रंट LED हेडलैंप, हेक्सागोनल डिटेलिंग वाले नए टेल लैंप और रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल शामिल हैं. 

साइड प्रोफाइल काफी हद तक पुरानी XUV700 जैसा ही है, लेकिन नए अलॉय व्हील डिजाइन इसे अलग लुक देते हैं. पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लाइट और नया बंपर SUV को और आकर्षक लुक देता है.

Mahindra XUV 7XO Interior
Mahindra XUV 7XO में कंपनी ने 31.24 सेमी का ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया है. Photo: ITG

इंटीरियर है बेहद ख़ास

केबिन के अंदर XUV 7XO में नया अपहोल्स्ट्री कलर थीम दिया गया है. सबसे बड़ा बदलाव ट्रिपल स्क्रीन सेटअप के रूप में सामने आता है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन शामिल है. इसके साथ नया टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील और टच बेस्ड HVAC कंट्रोल पैनल दिया गया है. कंफर्ट फीचर्स के तौर पर इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, फ्रंट पैसेंजर के लिए पावर्ड बॉस मोड, 16 स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम डॉल्बी एटमॉस के साथ, वायरलेस चार्जिंग और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं.

थिएटर ऑन व्हील

कंपनी का दावा है कि, XUV 7XO देश की पहली डॉल्बी विज़न और डॉल्बी एटमॉस सिस्टम के साथ आती है. महिंद्रा का कहना है कि, इसके डैशबोर्ड पर दिया गया पैनारोमिक डिस्प्ले कार के केबिन में बैठे हर व्यक्ति के लिए इमर्सिव एक्सपीरिएंस देता है. इसके अलावा इसमें वेन्यूएस्केप नामक एक ख़ास फीचर दिया गया है जो बेस्ट ऑडियो क्वॉलिटी की सुविधा देता है. इसमें एलेक्सा और चैटजीपीटी (ChatGPT) इनेबल्ड केबिन मिलता है, जो भारत में किसी भी कार में पहली बार दिया जा रहा है.

इंजन और गियरबॉक्स 

इंजन के मामले में नई XUV 7XO में पहले जैसा ही भरोसेमंद सेटअप दिया गया है. इसमें 200 बीचपी वाला 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 185 बीएचपी तक की पावर देता है. दोनों इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मौजूद है. डीजल इंजन के हाई वेरिएंट्स में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का ऑप्शन भी दिया गया है.

Mahindra XUV 7XO Price List
Mahindra XUV 7XO की डिलीवरी इसी महीने के मध्य में शुरू होगी. Photo: ITG

सेफ्टी में कोई समझौता नहीं

महिंद्रा XUV 7XO सेफ्टी के मामले में भी मजबूत पैकेज के साथ आती है. इसमें 540 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ और ISOFIX सीट एंकर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा लेवल-2 ADAS टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सहित कुल 17 ADAS फीचर्स शामिल हैं. 

इस एसयूवी में 75 ये ज्यादा सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया है. जो इस एसयूवी को बेहतर सेफ्टी रेटिंग दिलाने में मदद करेंगे. बता दें कि, 
XUV700 को 2021 में ग्लोबल न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम (NCAP) क्रैश टैस्ट में फुल 5 स्टार रेटिंग मिली थी, और कंपनी का दावा है कि नई XUV 7XO को भारत NCAP में भी उसी स्तर की सेफ्टी परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया है.

---- समाप्त ----
