Ola Scooter खरीद सकेंगे रात 12 बजे तक ही, पहले दिन हर सेकेंड बिके 4 स्कूटर!

Ola Electric ने अपने Ola Scooter की सेल शुरू होने के पहले दिन ही हर सेकेंड 4 स्कूटर बेचने का रिकॉर्ड बनाया है. कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने जानकारी दी है कि इसकी बिक्री आज रात तक ही खुली है.

पहले दिन बेचे 600 करोड़ के स्कूटर

Ola के फाउंडर और सीईओ भाविश अग्रवाल ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि 15 सितंबर को शुरू हुई Ola Scooter की बिक्री में कंपनी ने पहले दिन 600 करोड़ रुपये से ज्यादा के स्कूटर बेचे हैं. Ola Electric ने बिक्री शुरू होने के पहले दिन हर सेकेंड 4 स्कूटर बेचने का रिकॉर्ड बनाया है.

India is committing to EVs and rejecting petrol! We sold 4 scooters/sec at peak & sold scooters worth 600Cr+ in a day! Today is the last day, purchase will shut at midnight. So lock in this introductory price and buy on the Ola app before we sell out! https://t.co/TeNiMPEeWX pic.twitter.com/qZtIWgSvaN