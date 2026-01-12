scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 13 जनवरी 2026: लोहड़ी पर कर्क राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 13 जनवरी 2026, Horoscope Today: पारिवारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी और घर में हर्ष का माहौल रहेगा. भवन और वाहन से जुड़े पुराने मामले हल हो सकते हैं. हालांकि, आपको भावावेश में आने से बचना चाहिए.

मेष: साझा कार्यों में बढ़ेगा उत्साह
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझा कार्यों में उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा. आप हर क्षेत्र में प्रभावी प्रदर्शन करेंगे जिससे आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी का सहयोग आपको उम्मीद के मुताबिक मिलेगा. कार्यों में सक्रियता और योजनाओं में गति बनी रहेगी. औद्योगिक मामले संवरेंगे और आप सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति रहेगी. आपको अपने शरीर द्वारा दिए जा रहे संकेतों यानी स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहकार व सहयोग की भावना रखें.

वृष: सहजता और सकारात्मक सोच से बनेंगे काम
वृष राशि के लोगों पर आज दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव बना रह सकता है. कामकाज में सहजता बनाए रखें और पूरी सजगता से आगे बढ़ें. आपको नीति, नियम और व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखना चाहिए. नौकरीपेशा लोग सामान्य प्रदर्शन करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आज बहुत जरूरी है. खर्च और लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें. साझीदारी के प्रयासों को बल मिलेगा. अपनी सोच को सकारात्मक रखें, इससे आपके कठिन कार्य भी आसानी से सध जाएंगे.

शुभ अंक: 4, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. किसी भी प्रकार के बहस या विवाद में पड़ने से बचें.

मिथुन: मित्रों से शुभ सूचना और बौद्धिक लाभ
मिथुन राशि के जातकों को आज मित्रों की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आप विभिन्न प्रयासों में काफी प्रभावी रहेंगे. संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है. पेशेवर वर्ग के लिए समय अच्छा है और आप सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे. मनोरंजन और भ्रमण के अवसर बनेंगे. आर्थिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे. शैक्षिक गतिविधियों में आपका उत्साह बना रहेगा और आप प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. लक्ष्य को समय पर पूरा करने की योजना बनाएं.

शुभ अंक: 4, 5, 6 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अपने प्रशिक्षण और प्रतिभा निखारने पर जोर दें.

कर्क: पारिवारिक सुख और प्रबंधन पर जोर
कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामले सहज रहेंगे. आप घर की सुख-सुविधाओं को बढ़ाने पर खर्च कर सकते हैं. पारिवारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी और घर में हर्ष का माहौल रहेगा. भवन और वाहन से जुड़े पुराने मामले हल हो सकते हैं. हालांकि, आपको भावावेश में आने से बचना चाहिए और संबंधों में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए. प्रशासन और प्रबंधन के प्रयासों में तेजी आएगी. अपनों का आदर करें और बहस से खुद को दूर रखें.

शुभ अंक: 2, 4, 6 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. अपनी सोच को बड़ी रखें और संकीर्णता का त्याग करें.

सिंह: साहस और पराक्रम से संवरेंगे परिणाम
सिंह राशि के जातकों का साहस आज बढ़ा हुआ रहेगा. आपके पराक्रम से कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे. पेशेवर साथियों और बंधुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा. व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता आएगी और आप परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आप सबको साथ लेकर चलने में कामयाब होंगे. वाणिज्यिक विषयों पर आपका जोर बना रहेगा और संपर्क संवाद के कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापारिक प्रयासों में सक्रियता बनाए रखें, इससे आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 4, 5, 6 और 7

शुभ रंग: चमकीला लाल-गुलाबी

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा करें और उन्हें घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. धर्म कार्यों से जुड़ें और नई पहल करें.

कन्या: वाणी की मधुरता और पारिवारिक मजबूती
कन्या राशि के जातकों का आज कुल के लोगों से संपर्क संवाद बेहतर होगा. परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा और पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में आपकी रुचि बनी रहेगी. आपकी वाणी और व्यवहार आज दूसरों को प्रभावित करेगा. घर में अनुशासन बनाए रखें और रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. आर्थिक मामलों को गति मिलेगी और आप किसी मांगलिक कार्य से जुड़ सकते हैं. भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है. व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, इससे घर में आनंद बना रहेगा.

शुभ अंक: 4, 5, 6 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. मन में आदर भाव रखें, अपना वादा और वचन निभाएं. विनम्र बने रहें.

तुला: रचनात्मकता और नई शुरुआत के योग
तुला राशि के जातकों की जीवनशैली आज बेहतर बनी रहेगी. आपकी रचनात्मकता में सुधार आएगा और आप धैर्य से अपने कार्यों को पूरा करेंगे. धर्म के पालन और सहजता पर आपका जोर रहेगा. करियर और व्यापार में संपर्क संवाद से लाभ होगा. नए अनुबंध होने के योग बन रहे हैं. आप किसी नवीन कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. संवेदनशीलता और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. बचत और बैंकिंग के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा.

शुभ अंक: 4, 6 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. आधुनिकता अपनाएं और कार्यों में नवाचार यानी नयापन लेकर आएं.

वृश्चिक: रिश्तों में बड़प्पन और धैर्य जरूरी
वृश्चिक राशि के जातक आज व्यक्तिगत रिश्तों को संवारने पर जोर देंगे. न्यायिक और विदेशी मामलों में हलचल बनी रहेगी. आपको अपने व्यवहार में बड़प्पन और त्याग की भावना लानी होगी. सभी का सम्मान करें और बजट के अनुसार ही खर्च करें. कामकाज में थोड़ा धैर्य दिखाना होगा क्योंकि कार्य की गति थोड़ी धीमी रह सकती है. उत्साह में कमी न आने दें और सबको साथ जोड़ने का प्रयास करें. नीति और नियमों के अनुसार कार्य करना आपके लिए सबसे सुरक्षित रहेगा.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

धनु: लाभ और व्यापार में मिलेगी सफलता
धनु राशि के जातक आर्थिक चर्चाओं में काफी प्रभावी रहेंगे. आपका संकोच दूर होगा और आप कारोबार में पूरी सक्रियता से काम लेंगे. मित्रों के साथ संबंधों में सुधार होगा. पेशेवर स्तर पर आपकी बढ़त बनी रहेगी और पुराने अवरोध दूर होंगे. आप सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ेंगे. व्यापार विस्तार में आपको कामयाबी मिलेगी और चारों ओर से श्रेष्ठ प्रदर्शन के अवसर मिलेंगे. करियर में तेजी बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: सनराइज (नारंगी)

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा वंदना करें. स्वभाव में विनम्रता रखें और किसी भी तरह की जिद करने से बचें.

मकर: कार्य व्यापार में बड़ी उपलब्धि के संकेत
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपेक्षा से बेहतर रहने वाला है. आपको कामकाज में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे और विस्तार कार्यों पर आपका पूरा फोकस रहेगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी. वरिष्ठों और सहकर्मियों से आपको पूरा महत्व मिलेगा. हालांकि, नए लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचें. उचित अवसर आने पर ही अपनी प्रतिक्रिया दें. शासन-प्रशासन के कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है.

शुभ अंक: 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: पवनपुत्र हनुमानजी की पूजा वंदना करें. व्यवस्था में सहयोग करें और अपने संवाद करने के तरीके को संवारें.

कुंभ: भाग्य का साथ और लक्ष्यों की प्राप्ति
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज भाग्य बहुत बलवान बना हुआ है. आप हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और आपको वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा. नई उपलब्धियां अर्जित करने के योग हैं. चहुंओर शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी. आप अपने लक्ष्यों को पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे. पेशेवर परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे और पुण्यार्जन में वृद्धि होगी. धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं. मित्रों का साथ बढ़ेगा और आपकी महत्वपूर्ण चर्चाएं आज सफल होंगी.

शुभ अंक: 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. धार्मिक कार्यों और यात्रा में रुचि लें.

मीन: स्वास्थ्य के प्रति रहें बेहद सावधान
मीन राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. शरीर के किसी भी संकेत को अनदेखा न करें. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से तालमेल बना रहेगा और व्यापार में तेजी आएगी. घर में आनंद के पल बिताएंगे और पुरानी असहजताएं अपने आप दूर हो जाएंगी. महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों और बड़ों का पूरा सानिध्य मिलेगा. आज कुछ आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए पेशेवर बने रहें. शोध से जुड़ी गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् अं अंगारकाय नमः' का जाप करें और स्वभाव में सहनशीलता रखें.

---- समाप्त ----
