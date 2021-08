Ola 2023 तक लाएगी इलेक्ट्रिक कार? सीईओ भाविश अग्रवाल ने किया ये ट्वीट

Ola Scooter की सफल लॉन्चिंग के बाद Ola के सीईओ भाविश अग्रवाल अब बड़ी तैयारी कर रहे हैं? ट्विटर पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने 2023 तक Ola की Electric Car लॉन्च करने की बात कही है.

भाविश अग्रवाल के पास हाइब्रिड कार

Ola के सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्वटिर पर Ola Scooter की एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा कि ‘पेट्रोल को हटाओ, भविष्य इलेक्ट्रिक का है.’

Is your own private car a petrol or a diesel. Or electric?

— Bunny Punia (@BunnyPunia) August 16, 2021

इस पर उनसे एक ट्विटर यूजर बनी पुनिया ने सवाल किया कि उनके पास खुद की निजी कार कौन सी है, पेट्रोल या डीजल या इलेक्ट्रिक. इस पर जवाब में भाविश ने कहा कि उनके पास एक हाइब्रिड कार है.

भाविश का ट्विटर यूजर को जवाब

दरअसल भाविश ने कहा कि दो महीने पहले तक उनके पास खुद की कोई कार नहीं थी. अब एक हाइब्रिड कार है. अगली कार इलेक्ट्रिक होगी 2023 में, वो भी Ola की इलेक्ट्रिक कार.

Never owned a car till 2 months ago. Now a hybrid. Next one will be electric in 2023. Ola’s electric car 😉

— Bhavish Aggarwal (@bhash) August 16, 2021



इलेक्ट्रिक कार को लेकर पहले कह चुके हैं ये

हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भाविश अग्रवाल ने Ola Electric Car की बात की है. इससे पहले इसी साल अप्रैल में उन्होंने Ola की इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का एक वीडियो ट्विटर पर जारी किया था. बाद में लोगों को पता चला कि ये एक अप्रैल फूल बनाने वाला मजाक है.

Excited to unveil the world’s first and only fully autonomous electric flying car. The Ola AirPro. Ab har family bharegi udaan. Test flights now at https://t.co/UbwKCwikg1 #OlaAirPro #TheFutureIsHere @Olacabs @OlaElectric pic.twitter.com/dy31ZS8FQ8

— Bhavish Aggarwal (@bhash) April 1, 2021

भाविश के 2023 तक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने के जवाब के आखिर में उन्होंने एक ‘आंख मारने’ वाले स्माइली का उपयोग किया है. ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई वो 2023 तक इलेक्ट्रिक कार लेकर आने वाले हैं.

ये भी पढ़ें: