शिव पूजा से शेयर बाजार तक... महादेव जितना ही महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है उनका वाहन नंदी

महाशिवरात्रि की रात शिवमंदिरों में दीप जल रहे हैं. बेल की पत्तियों और भांग-धतूरे के फूलों से बाबा का शृंगार अलग ही मन मोह रहा है. महादेव की पूजा और ध्यान जारी है. इसी बीच नजर जाती है महादेव के सबसे बड़े भक्त की ओर. आप सोच रहे होंगे कि महादेव के सबसे बड़े भक्त कौन हैं? क्या कोई ऋषि, देवता या कोई सिद्ध पुरुष? नहीं, वह इन सबसे अलग एक पशु है. एक साधारण सा जानवर... जो साधारण रह कर भी असाधारण बन जाता है. आप इसे नंदी के नाम से जानते हैं.

और पढ़ें

कहीं भी शिव मंदिर में जाइए तो महादेव के दर्शन से पहले ही द्वार पर नंदी के दर्शन होते हैं. शिवालय की ओर मुंह करके बैठा ये पशु एकटक महादेव की ओर ही नजर गड़ाए देखता हुआ सा लगता है. नंदी को देखकर एक सवाल मन में उठता है, जिस बैल को हम मंदिरों में शांत, स्थिर और मौन देखते हैं, वही बैल अर्थ व्यवस्था की दुनिया में तेजी, उछाल और मुनाफे का प्रतीक कैसे बन गया?

शेयर बाजार में ‘बुल मार्केट’ शब्द सुनते ही तेजी का भाव आता है. इन्वेस्टर्स उत्साहित होते हैं, ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता है. लेकिन शिवालय में यही बैल नंदी शिवलिंग के सामने विनम्रता से बैठा दिखाई देता है. न दौड़ता हुआ, न आक्रामक, बल्कि पूरे संयम और समर्पण के साथ.

तो क्या नंदी केवल धार्मिक प्रतीक हैं, या वह हमें यह भी सिखाते हैं कि शक्ति का सही अर्थ क्या है? महाशिवरात्रि इसी सवाल का उत्तर खोजने का मौका बन जाता है. शिवरात्रि केवल शिव की पूजा का नहीं, बल्कि शिव के दर्शन उनके गण, उनके प्रतीक और उनके विचारों को समझने का समय है. नंदी इसी दर्शन का सबसे मौन, लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रतीक हैं.

Advertisement

शिवालयों में नंदी

लगभग हर शिव मंदिर में नंदी शिवलिंग के ठीक सामने स्थापित होते हैं. यह कोई संयोग नहीं, बल्कि इसमें गहरा अध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है. नंदी सेवा, विनम्रता और अनुशासन का प्रतीक हैं. वे बैठते हैं, खड़े नहीं होते. वे शिव की ओर देखते हैं, कहीं और नहीं. यह मुद्रा बताती है कि सच्ची भक्ति में चंचलता नहीं, एकाग्रता होती है. यह सिर्फ भक्ति की ही बात नहीं है, बल्कि साधना की पहली शर्त भी यही है कि आपको एकाग्र तो होना ही होगा.

महाशिवरात्रि की रात जब भक्त पूरी रात जागरण करते हैं, तब नंदी की यह मुद्रा और भी गहरे अर्थ वाली हो जाती है. वे हमें सिखाते हैं कि शिव तक पहुंचने का मार्ग धैर्य और स्थिरता से होकर जाता है.

शक्ति के साथ विनम्रता का प्रतीक

नंदी को अक्सर शांत और दयालु रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्हें कमजोर समझना बड़ी भूल है. वृषभ के रूप में नंदी शक्ति, सामर्थ्य और स्थायित्व के प्रतीक हैं. भारतीय परंपरा में बैल को नियंत्रित शक्ति का रूप माना गया है, जो बलवान तो हैं, लेकिन अनुशासित भी हैं. महाशिवरात्रि का पर्व भी यही संदेश देता है. यह केवल तपस्या का पर्व नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को संयम में रखने का पर्व है. नंदी याद दिलाते हैं कि असली बल वही है, जो विनम्रता के साथ जुड़ा हो.

Advertisement

नंदी की उत्पत्ति से जुड़ी कथाएं

नंदी की उत्पत्ति को लेकर अलग-अलग पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं. शिव पुराण के अनुसार, ऋषि शिलाद ने एक ऐसे पुत्र की कामना की, जिसकी मृत्यु न हो सके. कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया और उसी से नंदी का जन्म हुआ. आगे चलकर यही नंदी शिव के गण और वाहन बने.

एक अन्य परंपरा में नंदी को नंदिकेश्वर कहा गया है, जिन्हें शापवश वृषभ यानी बैल के रूप में आना पड़ा. शिव की आराधना से उनका शाप बदल गया और वे बैल रूप में ही शिव के परम भक्त बन गए. इन कथाओं का सार यही है कि भक्ति और तप से सामान्य से दिव्यता तक की यात्रा संभव है और महाशिवरात्रि इसी यात्रा का प्रतीक पर्व है.

नंदी और भक्त के बीच संबंध

महाशिवरात्रि पर नंदी की विशेष पूजा की जाती है. कई मंदिरों में शिवलिंग के साथ-साथ नंदी को भी चंदन, फूल और वस्त्र चढ़ाए जाते हैं. एक लोक परंपरा यह भी है कि श्रद्धालु नंदी के कान में अपनी मनोकामना फुसफुसाते हैं, ताकि वह संदेश शिव तक पहुंचे. यह परंपरा नंदी को केवल प्रतीक नहीं, बल्कि मध्यस्थ के रूप में स्थापित करती है. वह भक्त और भगवान के बीच एक ईमानदार ब्रिज की तरह उभर कर आते हैं.

Advertisement

खेती और नंदी का जुड़ाव

भारतीय ग्रामीण जीवन में बैल केवल पशु नहीं, बल्कि कमाई का आधार भी रहा है. खेतों की जुताई से लेकर फसल तक, बैल किसान का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है. इसलिए नंदी को खेतों और पशुधन के रक्षक के रूप में भी पूजा गया. महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन महीने में आता है, जब रबी की फसल पकने की तैयारी में होती है. इस समय नंदी की पूजा किसान के लिए प्रकृति और श्रम के प्रति आभार जताने, धन्यवाद कहने का जरिया भी है.

केदारनाथ और शिव का बैल रूप

महाशिवरात्रि पर केदारनाथ धाम का विशेष महत्व है. मान्यता है कि पांडवों से बचने के लिए शिव ने बैल का रूप धारण किया था. जब भीम ने उन्हें पहचान लिया, तो शिव धरती में समा गए और केवल बैल की कूबड़ रह गई. आज केदारनाथ में शिव उसी रूप में पूजे जाते हैं. यह कथा बताती है कि शिव और नंदी के बीच का संबंध केवल वाहन और स्वामी का नहीं, बल्कि एक ही चेतना के दो रूपों का है.

भारत से बाहर बैल का प्रतीक

बैल का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है. चीनी राशि चक्र में बैल परिश्रम, ईमानदारी और धैर्य का प्रतीक है. कोरियाई और तुर्की संस्कृतियों में भी बैल को मेहनत और स्थायित्व से जोड़ा गया है. प्राचीन समाजों में बैल किसान की सबसे कीमती संपत्ति था. यह वैश्विक प्रतीकवाद दिखाता है कि नंदी का अर्थ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सभ्यता से जुड़ा हुआ है.

Advertisement

आधुनिक दुनिया में बैल

आज भी बैल का प्रतीक जीवित है. शेयर बाजार में ‘बुल मार्केट’ तेजी और उम्मीद का संकेत माना जाता है. यह धारणा बैल के आक्रमण के तरीके से आई है, जिसमें वह अपने सींग ऊपर की ओर उठाता है. यह दिलचस्प है कि जिस बैल को शिवालयों में स्थिर और शांत देखा जाता है, वही आधुनिक अर्थव्यवस्था में ऊर्जा और गति का प्रतीक बन गया है.

महाशिवरात्रि और नंदी का संदेश

महाशिवरात्रि की रात शिव ध्यान में लीन होते हैं और नंदी उनकी ओर एकटक देखते रहते हैं. यह नजारा हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी शक्ति, गति या महत्वाकांक्षा क्यों न हो आखिरकार शांति, विनम्रता और एकाग्रता ही सबसे बड़ा साधन है. नंदी की तरह स्थिर होकर, शिव की तरह जागरूक रहना—शायद यही महाशिवरात्रि का सबसे गहरा अर्थ है.

---- समाप्त ----