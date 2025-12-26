scorecardresearch
 
New Year 2026: इन 5 खूबसूरत फूलों को उगाकर करें नए साल का वेलकम, सस्ते में मिलेंगे ऑनलाइन बीज

New Year 2026: नए साल पर घर को रंग-बिरंगे फूलों से सजाना फायदेमंद बन सकता है. नीले, लाल, गुलाबी और सफेद जैसे प्यारे-प्यारे फूलों को आप आसानी से घर पर उगा सकते हैं. इन फूलों के उच्च क्वालिटी बीज सस्ते दामों में ऑनलाइन मिल रहे हैं. आइए जानते हैं 5 खास फूलों के बारे में जिन्हें आप नए साल पर उगाकर फायदा पा सकते हैं.

साल 2026 में घर पर शानदार फूल उगाएं. (Photo: Pixabay)
नया साल नई उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस मौके पर कई लोग अपनी जिंदगी में नई आदतें और बदलाव शामिल करते हैं. ऐसे में अगर आप भी साल 2026 की शुरुआत में घर को पॉजिटिव एनर्जी और ताजगी से भरना चाहते हैं, तो फूलों की खूबसूरत सजावट एक बेहतर विकल्प बन सकती है.

रंग-बिरंगे, खुशबूदार और आकर्षक फूल न केवल आपके घर को सुंदर बनाते हैं, बल्कि घर में खुशहाली और शांति का एहसास भी करा सकते हैं. यह आपके घर को प्राकृतिक सुंदरता देने में मदद करते हैं. आप प्यारे-प्यारे फूलों की बेस्ट क्वालिटी के बीज सस्ते में नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के ऑनलाइन स्टोर से मंगा सकते हैं.

घर पर उगाएं ये 5 शानदार फूल

गेंदे के फूल
अगर आप घर को सुंदर लुक देना चाहते हैं, तो गेंदे के फूल आपके लिए एक बेस्ट विकल्प बन सकते हैं. आप इन फूलों को गार्डन में उगा सकते हैं. माय स्टोर के मुताबिक, गेंदे की Pusa Parv वैरायटी गहरे लाल रंग के मध्यम आकार के फूलों के लिए जानी जाती है, जो देखने में बेहद सुंदर और मनमोहक लगते हैं. इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत है कि यह अधिक मात्रा में फूल देती है, जिससे आपका गार्डन लंबे समय तक खिला-खिला और आकर्षक बना रह सकता है.

सितारे जैसी आकृति के फूल  
अगर आप अपने गार्डन को साल की शुरुआत में आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो सितारे जैसी आकृति वाले फूल एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं. यह खास किस्म माय स्टोर पर NSC Phlox Cuspidata Twinkle Dwarf Mixed Flower Seed नाम से उपलब्ध है. छोटे आकार और मजबूत वृद्धि के कारण ये फूल बगीचों, गमलों और फूलों की क्यारियों को लंबे समय तक सजाए रखते हैं.

इस वैरायटी की खासियत है कि यह लगातार रंग-बिरंगे फूल देती है और कम देखभाल में भी आसानी से खिल जाती है. आप इसके बीज मात्र ₹48 में ऑर्डर कर सकते हैं.

सुंदर सफेद फूल  
आप साल की शुरुआत पर प्यारे सफेद फूल उगा सकते हैं. आप इसके लिए NSC Chrysanthemum Paludosum White Flower Seed का चयन कर सकते हैं. इन फूलों की सफेद पंखुड़ियां और बीच का चमकदार पीला केंद्र आपके गार्डन को खास आकर्षण दे सकते हैं. धूप पड़ते ही ये प्यारे फूल खिल उठते हैं, इसलिए इन्हें धूप वाली जगहों के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है. आप इन्हें घर पर गमले, टैरेस गार्डन, बालकनी आदि में आसानी से उगा सकते हैं.

साल्विया हॉरमिनम 'ब्लू मंडे'
ये सुंदर फूल गार्डन की खूबसूरत क्यारियों को सजाने के लिए एक परफेक्ट विकल्प बन सकते हैं. Salvia Horminum "Blue Monday" वैरायटी अपने मनमोहक और आकर्षक रूप के लिए जानी जाती है. इसके 3 ग्राम बीज आप मात्र ₹30 में में ऑर्डर कर सकते हैं. यह फूल बेहद आकर्षक लगते हैं. आप इन्हें घर के अंदर या बाहर दोनों जगह उगा सकते हैं. 

लाल, गुलाबी और सफेद फूल
एनएससी के Bellis Monstrosa Double Rose Flower लाल, गुलाबी और सफेद रंगों में खिलते हैं. इन फूलों की ग्रोथ के लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है. आप इस फूल के 3 ग्राम बीज पैक को केवल ₹130 में ऑनलाइन मंगा सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

---- समाप्त ----
