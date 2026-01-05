चेरी टमाटर हो या काशी अमन... यहां से खरीदें बेहतरीन किस्म के बीज, मिलेगी हाइब्रिड वैरायटी

घर पर टमाटर उगाना फायदेमंद साबित हो सकता है. यह आपकी सेहत के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है और आपको घर पर ही फ्रेश टमाटर उपलब्ध करा सकता है. किसी भी सब्जी को उगाने के लिए उसकी सही किस्म चुनना बेहद जरूरी होता है. अगर आप घर पर टमाटर उगाने की सोच रहे हैं, तो आप खास 3 किस्मों का चयन कर सकते हैं और आसानी से टमाटर अपने बगीचे में उगा सकते हैं.

'काशी अमन' वैरायटी

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने टमाटर की बेहतरीन किस्मों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. एनएससी ने बताया कि टमाटर की 'काशी अमन' वैरायटी के उत्तम बीजों की मदद से आप बेहतरीन टमाटर बो सकते हैं. यह किस्म भरपूर उत्पादन के लिए जानी जाती है.

आप इसके 5 ग्राम बीज मात्र 50 रुपये में घर बैठे मंगा सकते हैं. माय स्टोर पर ये बीज NSC Tomato Kashi Aman नाम से उपलब्ध हैं. माय स्टोर के अनुसार, इस किस्म को ICAR– इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च (IIVR) ने विकसित किया है.

चेरी टमाटर

बगीचे में ताजा चेरी टमाटर उगाना आपके लिए बेस्ट आईडिया बन सकता है. इस खास टमाटर को ‘पोषण का छोटा पावरहाउस’ भी कहा जाता है. आप इस किस्म के 1 ग्राम बीज मात्र 100 रुपये में ऑनलाइन मंगा सकते हैं. माय स्टोर पर ये बीज NSC Cherry Tomato Seed नाम से उपलब्ध हैं. ये टमाटर इम्यूनिटी के लिए भी लाभदायक माने जाते हैं.

'काशी अभिमान' वैरायटी

आप बेस्ट टमाटर उगाने के लिए "काशी अभिमान" वैरायटी का चयन कर सकते हैं. इसकी मदद से आप बगीचे में बेहतरीन किस्म के स्वादिष्ट टमाटर उगा सकते हैं. आपको इस वैरायटी के 10 ग्राम बीज 328 रुपये में मिलेंगे. माय स्टोर पर ये बीज Tomato Hybrid: Kashi Abhimaan नाम से उपलब्ध हैं.

आप टमाटर के इन बीजों को घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि माय स्टोर पर ये बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल बताए गए हैं. यानी ऑर्डर करने के बाद आप इन्हें न तो कैंसिल कर सकते हैं और न ही वापस कर सकते हैं.

