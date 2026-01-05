scorecardresearch
 
सिर्फ ₹25 रुपये में शानदार फूलों से खिल उठेगा आपका गार्डन! ऑनलाइन मिल रहे सस्ते बीज

अगर आप गार्डन को खूबसूरत और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो आप रंग-बिरंगे फूलों से गार्डन को सजा सकते हैं. यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है. आप बेस्ट फूलों को सस्ते दामों पर घर बैठे मंगा सकते हैं और केवल 25 रुपये में अपने गार्डन को शानदार बना सकते हैं. आपको उच्च क्वालिटी के फूलों के बीज नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) के ऑनलाइन स्टोर पर मिलेंगे.

घर पर शानदार फूल उगाएं. (Photo: Pexels)

गमले या बगीचे में रंग-बिरंगे फूल उगाना न केवल आपके आसपास की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि मन को सुकून और पॉजिटिविटी देने में भी मदद करता है. प्यारे-प्यारे फूल गार्डन को आकर्षक लुक देते हैं और आपके दिन को ताजगी से भर सकते हैं. आप नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) से शानदार फूलों के बीज सस्ते में ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और घर को प्राकृतिक खुशबू और सुंदर रंगों से सजा सकते हैं.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खूबसूरत फूलों की जानकारी शेयर की है. एनएससी ने बताया कि आप अपने गार्डन को  Gaillardia Aristata Mix के बीजों की मदद से शानदार बना सकते हैं. आप इसके फूलों के 3 ग्राम बीज NSC के ऑनलाइन स्टोर से मात्र ₹25 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: घर पर उगाएं 'बेबी डॉल'! सर्दियों में खिलेंगे ढेरों फूल, यहां मिलेंगे सस्ते बीज

माय स्टोर के मुताबिक, ये किस्म लंबे समय तक खिलने वाली होती है और चमकीले पीले और लाल फूल देती है. इनका आकार करीब 10 से 12 सेमी तक होता है. इस फूल की खासियत है कि यह तेज गर्मी और कम पानी की स्थिति में भी आसानी से ग्रो कर सकता है. यह खास फूल गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसमों में बगीचे को सुंदरता से भर सकता है.

ऑर्डर से पहले जान लें ये बातें
माय स्टोर पर इस खास फूल के बीज NSC Gaillardia Aristata Mix Flower Seed नाम से उपलब्ध है. माय स्टोर के अनुसार, ये बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल  हैं. आप इस फूल के बीज एक बार ऑर्डर करने के बाद न तो कैंसिल कर सकते हैं और न ही वापस कर सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

