बढ़ती ठंड से किसानों को मिलेगा फायदा! तापमान में गिरावट बन सकती है वरदान

कपकपाती ठंड का असर देश के कई हिस्सों में तेज हो गया है. तापमान में लगातार कमी महसूस की जा रही है. राजस्थान के 16 जिलों में तापमान 5 डिग्री या उससे कम दर्ज किया गया. कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है. बताया जा रहा है कि तापमान में आई यह गिरावट किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

तापमान में कमी किसानों को लाभ पहुंचा सकती है. (Photo: PTI)
उत्तर भारत सहित राजस्थान में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का प्रभाव जारी है.  आज सुबह राजस्थान में घने कोहरे की चादर नजर आई है. 16 जिलों में 5 डिग्री और उससे कम तापमान रहा. मौसम विभाग की तरफ से आगामी 2 से 3 दिन सर्दी बढ़ने के अलर्ट जारी किया गया है. हाईवे और सड़क मार्ग पर विजिबिलिटी 30 मीटर से कम रही है. ऐसे में वाहन चालकों को भी परेशानी हुई. गांव के आसपास लोग अलाव के पास बैठे नजर आए. शुक्रवार सुबह के समय अलवर, दौसा, भरतपुर, सीकर, जयपुर सहित आसपास क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हुई.

कई इलाकों में लगातार पाला पड़ रहा है, वहीं यह मौसम किसानों के लिए राहत भरा बताया जा रहा है. इस समय गेहूं की फसल की बुवाई हो चुकी है. ऐसे में रात का तापमान गेहूं की फसल के लिए 4 से 5 डिग्री रहना चाहिए. इस समय लगातार तापमान 3 से 4 और 5 डिग्री बना हुआ है, जो किसानों को फायदा पहुंचा सकता है.

कोहरे का अलर्ट

रात के समय कई इलाकों में 7 बजे बाद कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश के 25 जिलों में बढ़ती सर्दी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. सुबह के समय कोहरे के असर से हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आए. हाईवे और एक्सप्रेसवे पर एनएचएआई प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधानी रखने की सलाह दी जा रही है. साथ ही आगामी मौसम की जानकारी के लिए भी अपडेट किया जा रहा है.

राजस्थान में मौसम में बढ़ती सर्दी के कारण तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है. अजमेर में 10 डिग्री, भरतपुर में 6 डिग्री, भीलवाड़ा में 8 डिग्री, बीकानेर में 8 डिग्री, जयपुर में 9 डिग्री, जोधपुर में 11 डिग्री, कोटा में 10 डिग्री, पाली में 10 डिग्री, सीकर में 8 डिग्री, टोंक में 9 और उदयपुर में 11 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग ने आने वाले दो से तीन दिनों में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा रहने का अलर्ट जारी किया है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बुजुर्ग और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

