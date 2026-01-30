बैंगन की इस वैरायटी को बोएं… 55 दिन में मिलेगी ताजा सब्जी, सस्ते में मिल रहे बीज

घर पर बैंगन उगाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो लगभग हर घर में पसंद की जाती है. अगर आप इसे घर पर उगाते हैं तो आपको ताजा और पौष्टिक बैंगन आसानी से मिल सकते हैं. बैंगन उगाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी वाले बीजों का चयन करें.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) बेहतरीन किस्म के बीज ऑनलाइन उपलब्ध करा रहा है. आप इन बीजों को आसानी से घर पर मंगा सकते हैं और सही देखभाल के साथ बैंगन उगा सकते हैं.

नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैंगन की "सीमा" वैरायटी की जानकारी शेयर की है. NSC ने बताया कि इस किस्म की पहली तुड़ाई बुवाई के 55 से 65 दिन बाद की जा सकती है. इसके साथ ही, इस वैरायटी के बैंगन का औसत वजन 75 से 85 ग्राम होता है. आप NSC स्टोर से 10 ग्राम बीज का पैक मात्र 100 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं और भरपूर उत्पादन पा सकते हैं.

माय स्टोर पर बैंगन के बीज NSC Brinjal (Eggplant) Seeds – Seema Variety नाम से उपलब्ध हैं. इन बीजों को आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे मंगा सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि माय स्टोर पर यह बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल बताए गए हैं. यानी एक बार ऑर्डर करने के बाद आप इन्हें न तो कैंसिल कर सकते हैं और न ही वापस कर सकते हैं.

अधिक जानकारी या ऑर्डर करने के लिए यहां क्लिक करें.

