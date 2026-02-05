scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शिमला मिर्च की खेती का सही समय क्या है? बुवाई से लेकर कमाई तक... जानें सबकुछ

शिमला मिर्च की फसल न सिर्फ कम समय में तैयार होती है बल्कि यह साल भर बिकने वाली सब्जी है. अगर आप सही समय पर रोपाई, अच्छी देखभाल और बाजार की जानकारी रखते हैं तो शिमला मिर्च की खेती से बढ़िया कमाई की जा सकती है.

Advertisement
X
साल भर बिकने वाली सब्जी है शिमला मिर्च
साल भर बिकने वाली सब्जी है शिमला मिर्च

अगर आप खेती के लिए ऐसी फसल की तलाश में हैं जो कम समय में तगड़ी कमाई दिला दे तो शिमला मिर्च (Capsicum) आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है. इस सब्जी की डिमांड बाजार में साल भर रहती है. सही तरीके से खेती करने पर शिमला मिर्च की फसल आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है. 

शिमला मिर्च की खेती का सही समय क्या है?
शिमला मिर्च की खेती रबी और खरीफ दोनों सीजन में की जा सकती है. हालांकि, सर्दियों (रबी) में उगाई गई शिमला मिर्च चमकदार, मोटी और स्वाद में बेहतरीन होती है, जिसकी वजह से बाजार में इसके दाम सामान्य से काफी ज्यादा मिलते हैं. ऐसे में किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

वहीं, अगर आप अभी (फरवरी के आसपास) रोपाई शुरू करते हैं तो मार्च-अप्रैल से तुड़ाई शुरू हो सकती है. ऐसे में गर्मी आने तक अच्छी कमाई होने की उम्मीद होती है. बता दें कि मैदानी इलाकों में रोपाई के लिए सबसे अच्छा समय फरवरी-मार्च (सर्दियों की फसल के लिए) और जून-जुलाई (गर्मियों-बरसात की फसल के लिए) माना जाता है.
 
शिमला मिर्च की खेती कैसे शुरू करें?


बीज और पौध तैयार करना: अच्छी हाइब्रिड वैरायटी चुनें जैसे कैलिफोर्निया वंडर, सोलन भरपूर, या रंगीन वैरायटी (लाल, पीली, हरी). नर्सरी में बीज बोएं और 25-30 दिनों में मजबूत पौध तैयार करें.

से

और भी
मछली पालन, सिंघाड़ा, मखाना और मोती की खेती को मिलेगा बढ़ावा, UP में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग

मछली पालन, सिंघाड़ा, मखाना और मोती की खेती को मिलेगा बढ़ावा, UP में शुरू हुई ऑनलाइन बुकिंग
Bihar Land Survey: जमीन सर्वे को लेकर डिप्‍टी CM विजय कुमार सिन्हा की सख्‍ती, अफसरों को दी चेतावनी

Bihar Land Survey: जमीन सर्वे को लेकर डिप्‍टी CM विजय कुमार सिन्हा की सख्‍ती, अफसरों को दी चेतावनी
Bharat Taxi हुई लॉन्च, जानें कैसे कर सकते हैं बुक, कितना होगा खर्च, पढ़ें पूरी डिटेल

Bharat Taxi हुई लॉन्च, जानें कैसे कर सकते हैं बुक, कितना होगा खर्च, पढ़ें पूरी डिटेल
महाराष्ट्र में अंगूर के बागों का रजिस्ट्रेशन 28% घटा, भारत से एक्सपोर्ट और सप्लाई दोनों पर संकट

महाराष्ट्र में अंगूर के बागों का रजिस्ट्रेशन 28% घटा, भारत से एक्सपोर्ट और सप्लाई दोनों पर संकट
अमेर‍िकी ट्रेड डील के शोर के बीच जान‍िए कैसे सरकारी नीत‍ियों ने मक्का क‍िसानों को क‍िया बर्बाद!

अमेर‍िकी ट्रेड डील के शोर के बीच जान‍िए कैसे सरकारी नीत‍ियों ने मक्का क‍िसानों को क‍िया बर्बाद!
Advertisement

खेत की तैयारी: दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है. pH 6-7 के बीच हो. खेत में 5-6 बार जुताई करें, गोबर की खाद (8-10 टन प्रति एकड़) डालें. मेड़ बनाकर रोपाई करें.

रोपाई की दूरी: पौधों के बीच 45-60 सेमी और लाइनों के बीच 60-75 सेमी रखें. इससे पौधों को अच्छी रोशनी और हवा मिलती है.

सिंचाई और देखभाल कैसे करें?

  • शिमला मिर्च को पानी की सही मात्रा चाहिए, न ज्यादा, न कम. ऐसे में शुरुआती दिनों में हल्की-हल्की सिंचाई करें.  फूल आने और फल बनने के समय मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन पानी जमा न हो (जड़ सड़न का खतरा रहता है). 
  • ड्रिप इरिगेशन या मल्चिंग विधि अपनाएं. इससे पानी बचता है और नमी नियंत्रित रहती है.
  • हर 15-20 दिनों में निराई-गुड़ाई करें ताकि खरपतवार न फैलें. 
  • कीट-रोग से बचाव के लिए समय पर जैविक या जरूरी दवाइयों का छिड़काव करें.

फसल कितने दिनों में तैयार होगी और तुड़ाई का तरीका क्या है?
शिमला मिर्च जल्दी तैयार होने वाली फसलों में से एक है. रोपाई के 60-75 दिनों बाद पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है. हर 4-7 दिनों में तुड़ाई करते रहें. इससे पौधे पर नए फूल और फल लगते रहते हैं. बता दें कि एक फसल से 3-4 महीने तक लगातार उपज मिल सकती है.

Advertisement

लागत और मुनाफा हो सकता है?


प्रति बीघा लागत (मल्च विधि से): 20,000 से 30,000 रुपये (बीज, खाद, मजदूरी, मल्च, सिंचाई आदि शामिल)

पैदावार: अच्छी देखभाल से प्रति बीघा 50-100 क्विंटल या इससे ज्यादा (वैरायटी और मौसम पर निर्भर)

प्रति बीघा मुनाफा: अगर रेट अच्छा मिला तो 2-5 लाख तक भी संभव है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement