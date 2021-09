Weather Forecast: पंजाब-राजस्थान समेत इन राज्यों में 7 से 9 सितंबर के बीच भारी बारिश का अलर्ट, जाने मौैसम

IMD Weather Latest Updates: मॉनसून की ट्रफ रेखा बीकानेर, ग्वालियर, पटना से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व की ओर से गुजर रही है. वहीं, कच्छ और आस-पास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट (Skymet) के मुताबिक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी हैं.

उत्तर भारत के इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक 7 से 9 सितंबर के बीच उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की आशंका है.

(iii) Rainfall activity is very likely to increase with scattered to fairly widespread rainfall over most parts of northwest India with isolated heavy falls over Himachal Pradesh, Uttarakhand, north Punjab and Jammu region and East Rajasthan during 07th to 09th September, 2021.