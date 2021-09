Weather Forecast: दिल्ली में आठ सितंबर तक बारिश के आसार, कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी

देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ का कहर झेल रहे हैं. बिहार के करीब 16 जिले बाढ़ के कारण प्रभावित हैं. इन सबके बीच मौसम विभाग ने आज एक बार फिर दिल्ली सहित कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली में देर रात हुई बारिश से मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है. दिल्ली मौसम विभाग ने 8 तारीख तक के लिए राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है.

अगले कुछ घंटों में बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी-दिल्ली, प्रीत-विहार, पानीपत, सफीदो, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, आदमपुर, बरवाला, नरवाना (हरियाणा) के अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हो सकती है.

03/09/2021: 07:20 IST; Light to moderate intensity rain would like to occur over isolated places of South-East Delhi, East-Delhi, Preet-vihar, Panipat, Safido, Karnal, Kaithal, Fatehabad, Adampur, Barwala, Narwana(Haryana),