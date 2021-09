Weather Today: मुंबई में बारिश, यूपी-राजस्थान में मौसम विभाग का अलर्ट, जानें IMD अपडेट्स

Weather Forecast Today: मॉनसून की ट्रफ रेखा अहमदाबाद, सागर, मालदा से होते हुए मणिपुर की ओर जा रही है. वहीं, सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, जो धीरे-धीरे कमजोर पड़ने का अनुमान है. जबकि एक ट्रफ रेखा राजस्थान होते हुए हरियाणा तक फैली हुई है. मौसम विभाग ने यूपी, राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले कुछ घंटों में कासगंज, मोदीनगर, किठौर, अमरोहा, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुआ, हापुड़, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर, मेरठ, बिजनौर, संभल, अलवर और आस-पास के इलाकों में बारिश हो सकती है.

Kasganj, Modinagar, Kithor, Amroha, Garhmukteshwar, Pilakhua, Hapur, Gulaoti, Siyana, Sikandrabad, Bulandshahar, Jahangirabad, Anupshahar(U.P.) Jhunjunu, Alwar (Rajasthan) during next 2 hours.



मुंबई के कई इलाकों में बारिश

मुंबई में मॉनसून के एक्टिव होने की वजह से बीते कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है. मुंबई में आज (शनिवार) यानी 04 सितंबर को कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दिनभर ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है.

#WATCH | Maharashtra: Mumbai receives rainfall this morning, visuals from Chunabhatti (Eastern Express Highway). As per India Meteorological Department (IMD), Mumbai will experience a 'generally cloudy sky with moderate rain' today.