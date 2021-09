Delhi Weather Updates: आज भी पानी-पानी हो रही दिल्ली, कई इलाकों में सुबह से ही जोरदार बारिश

Delhi Weather Updates: दिल्ली में रहने वाले लोगों को गुरुवार को भी बारिश से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है. बुधवार को बारिश ने दिल्ली की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थीं. कई इलाकों में पानी भर गया था. राजधानी की कई पॉश कॉलोनियां भी डूब गई थीं. गुरुवार को मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली और उससे सटे इलाकों में हल्की से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में बारिश शुरू भी हो गई है. कई इलाकों में पानी भर जाने से यातायात भी प्रभावित हुआ है.

मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को अलर्ट जारी करते हुए बताया कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले दो घंटों में गरज-चमक से साथ हल्की से भारी बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर (लोनी देहार, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन, इंदिरापुरम), मोदीनगर, बागपत, खेकरा (यूपी) में मध्यम से भारी बारिश हो सकती हैं.

वहीं, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर (दिल्ली-एनसीआर), हिसार, गन्नौर (हरियाणा) और दौराला, मेरठ, किठोर, गढ़मुक्तेश्वर (यूपी) में अगले दो घंटे में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.

Thunderstorm with light to moderate intensity rain would continue over and adjoining areas of few places of Delhi-NCR ( Noida, Gurugram, Faridabad, Manesar) Hissar, Gannaur (Haryana) Daurala, Meerut, Kithor, Garhmukteshwar (U.P.) during next 02 hours.