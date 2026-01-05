scorecardresearch
 
रसोई की जान है मिर्च की ये लाल वैरायटी! घर में उगाकर पाएं ऑर्गेनिक स्वाद, यहां मिलेंगे सस्ते बीज

मिर्च की डिमांड सालभर रहती है. ऐसे में आप अपने घर की छत या बालकनी में मिर्च उगा सकते हैं. वहीं, कमाई के लिहाज से मिर्च की खेती किसानों के लिए भी बढ़िया विकल्प साबित हो सकता है. खास बात ये है कि अच्छी किस्म के बीज भी घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. आइए जानते हैं डिटेल.

लाल मिर्च को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है (फाइल फोटो)
राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) मिर्च की उन्नत किस्म के बीज बेच रहा है. अगर आप अपने घर की छत पर बालकनी में मिर्च उगाना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है. नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन (NSC) की मशहूर KTPL-19 वैरायटी की मिर्च के बीज अब आसानी से उपलब्ध हैं. यह वैरायटी खास तौर पर अच्छी रंगत और बढ़िया स्वाद वाली मिर्च देने के लिए जानी जाती है. इसके 1 ग्राम बीज का पैकेट मात्र 30 रुपये में मिल रहा है.

इस मिर्च को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जो व्यंजनों में इस्तेमाल होता है. इस ताजी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी खाने में किया जा सकता है. इस चटपटी लाल मिर्च की चटनी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है. KTPL-19 वैरायटी भारतीय मौसम के लिए बहुत अच्छी है. इसके पौधे मजबूत होते हैं और मिर्च का रंग गहरा लाल होता है, जो देखने में बहुत आकर्षक लगता है. 

NSC ने दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाल मिर्च की बेस्ट किस्म की जानकारी दी है. एनएससी के मुताबिक, लाल मिर्च की KTPL-19 वैरायटी के 1 ग्राम बीज फिलहाल 10 फीसदी छूट के साथ केवल 30 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. बता दें कि NSC के बीज प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं.

KTPL-19 किस्म की खासियत

  • मिर्च की यह एक हाइब्रिड किस्म है, जो अपने तीखे स्वाद के लिए जानी जाती है.
  • ये किस्म घर के अंदर या बाहर लगाई जा सकती है.
  • KTPL-19 किस्म को उच्च गुणवत्ता, तेज लाल रंग और स्वाद के लिए जाना जाता है.

कहां से खरीदें?
आप सीधे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. NSC के आधिकारिक स्टोर MyStore.in पर उपलब्ध है. जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं. माय स्टोर पर मिर्च की ये किस्म KTPL-19 Paprika Seeds नाम से उपलब्ध हैं. माय स्टोर के अनुसार, यह बीज नॉट कैंसिलेबल और नॉट रिटर्नेबल हैं.इसका मतलब आप इन बीजों को ऑर्डर करने के बाद ना तो कैंसिल कर सकते हैं और ना ही वापस कर सकते हैं.


 

