पंजाब सरकार का गन्ना किसानों को तोहफा, प्रति क्विंटल इतने बढ़े खरीद के दाम

पंजाब सरकार ने अपने यहां के गन्ना किसानों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है. राज्य में किसानों से गन्ना 360 रुपये की जगह 380 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा. सीएम भगवंत मान ने ये फैसला सुगरकेन कंट्रोल बोर्ड के मीटिंग में लिया.

पहले के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों में गन्ने का रकबा घटा है. विशेषज्ञ कहते हैं कि समय पर गन्ने का मूल्य ना मिलने की वजह से बड़ी संख्या में किसानों ने इसकी खेती से किनारा किया था. यूपी, पंजाब समेत, उत्तर भारत के तकरीबन सभी राज्यों की यही स्थिति है.

While presiding over a meeting of Sugarcane control Board, CM @BhagwantMann said that the state govt has decided to increase price of sugarcane to ₹380 per quintal from ₹360 p.q. He said farmers will get additional ₹20 per quintal under SAP of sugarcane as compared to last yr. pic.twitter.com/qw6u39GDXy