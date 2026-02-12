scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मक्का की खेती से कमाई का मौका, यहां मिल रहे हाइब्रिड वैरायटी के सस्ते बीज, घर बैठे करें ऑर्डर

मक्का की खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में की जा सकती है. इसके सुपर-82 हाइब्रिड बीज बंपर पैदावार के लिए बेहतर विकल्प है, जो 125-130 दिनों में 30-40 क्विंटल प्रति एकड़ उपज देते हैं. नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की ऑनलाइन वेबसाइट पर 4 किलो बीज का पैकेट 6% छूट के साथ उपलब्ध है.

Advertisement
X
घर बैठे ऑर्डर करें मक्का की सुपर-82 क्वालिटी के बीज
घर बैठे ऑर्डर करें मक्का की सुपर-82 क्वालिटी के बीज

मक्का एक ऐसी फसल है, जो कम समय में तैयार हो जाती है और अच्छी कमाई देती है. इसे खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में उगाया जा सकता है. अच्छी देखभाल से प्रति एकड़ 30-40 क्विंटल तक उपज मिल सकती है. आइए जानते हैं मक्का की खेती कैसे करें और अच्छी क्वालिटी के बीज कहां से खरीदें.  

सही मिट्टी चुनें और खेत तैयार करें
मक्का के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है. मिट्टी का pH 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए. मिट्टी में अच्छा जल निकास होना जरूरी है. इसके बाद खेत से पुराने पौधे और खरपतवार को हटाएं.  2-3 बार गहरी जुताई (मोल्डबोर्ड हल या ट्रैक्टर से) करें और रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बनाएं. इसके बाद अच्छी गोबर खाद या कंपोस्ट 4-6 टन प्रति एकड़ डालें. इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है.

कहां से खरीदें अच्छी क्वालिटी के बीज?
हाइब्रिड बीज जैसे सुपर-82, HQPM-1 या अन्य उन्नत किस्में लें. 1 एकड़ में 8-10 किलो बीज काफी होता है. बीज को बोने से पहले फफूंदनाशक दवा से उपचारित करें ताकि बीमारी न लगे. अगर आप भी जायद में मक्का उगाना चाहते हैं, तो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन (एनएससी) की हाइब्रिड वैरायटी 'सुपर-82' आपके लिए बेस्ट विकल्प है. जिसे आप घर बैठे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं.

से

और भी
Artificial Insemination: बुल का सीमन लेने के लिए ऐसे काम करता है कलेक्शन सेंटर

Artificial Insemination: बुल का सीमन लेने के लिए ऐसे काम करता है कलेक्शन सेंटर
गुजरात में 13 फरवरी से MSP पर सरसों-चना बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें ई-समृद्धि पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया

गुजरात में 13 फरवरी से MSP पर सरसों-चना बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें ई-समृद्धि पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया
लोकसभा में बढ़ते कॉटन इंपोर्ट पर चिंता, सांसद कुमार नाइक बोले– ब्राजील से आयात 1000% बढ़ा

लोकसभा में बढ़ते कॉटन इंपोर्ट पर चिंता, सांसद कुमार नाइक बोले– ब्राजील से आयात 1000% बढ़ा
क‍िसानों का 'दम' न‍िकाल रहा फसलों का ग‍िरता दाम, कागजों में बढ़ती रही एमएसपी-बाजार में कम होता रहा भाव

क‍िसानों का 'दम' न‍िकाल रहा फसलों का ग‍िरता दाम, कागजों में बढ़ती रही एमएसपी-बाजार में कम होता रहा भाव
काला नमक चावल क्यों है इतना खास? जानिए इसके चौंकाने वाले फायदे

काला नमक चावल क्यों है इतना खास? जानिए इसके चौंकाने वाले फायदे
Advertisement

हाइब्रिड मक्का की 'सुपर-82' वैरायटी किसानों को ज्यादा उपज देने और अच्छी क्वालिटी वाली फसल उगाने में मदद करेगी. एनएससी के ऑनलाइन स्टोर पर 4 किलो का पैकेट अभी 6% छूट के साथ सिर्फ 1512 रुपये में मिल रहा है. 

मक्का की सुपर-82 वैरायटी की खासियत क्या है?

  • यह जल्दी पकने वाली वैरायटी है. फसल 125 से 130 दिनों में तैयार हो जाती है.
  • दाने चपटे, पीले-नारंगी रंग के होते हैं. यह सूखे के मौसम में भी अच्छा सहन करती है.
  • औसत पैदावार 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ मिलती है. अच्छी देखभाल से और ज्यादा उपज संभव है.
  • यह वैरायटी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुत अच्छी पैदावार देती है.

मक्का की बुवाई का सही समय क्या है?

  • खरीफ में: जून-जुलाई (बारिश शुरू होने पर)  
  • रबी में: अक्टूबर-नवंबर  
  • जायद में: फरवरी-मार्च

मक्का की बुवाई का तरीका क्या है?
मक्का के बीज 3-5 सेमी गहराई पर बोएं. पंक्तियों के बीच 60-75 सेमी और पौधों के बीच 20-25 सेमी दूरी रखें. बुवाई के बाद पहला पानी 20-25 दिन बाद दें.  कुल 4-6 सिंचाई करें. खासकर फूल आने और दाना भरने के समय ज्यादा पानी देने से बचें और पानी जमा न होने दें.

Advertisement

कटाई का समय
आमतौर पर फसल 90-130 दिनों में तैयार होती है.जब भुट्टे के दाने सख्त हो जाएं और पत्तियां सूखने लगें, तो कटाई करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement