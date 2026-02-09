Farming Tips: फरवरी में हाइब्रिड टमाटर की खेती करें किसान, होगी तगड़ी कमाई! जानिए तरीका
Tomato Farming: हाइब्रिड टमाटर की खेती किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है. हाइब्रिड टमाटर आकार में बड़े और चमकदार होते हैं. बाजार में इनकी अच्छी कीमत भी मिलती है. भारत में फरवरी-मार्च, जून-जुलाई और सितंबर-अक्टूबर में इसकी खेती की जाती है.
फरवरी में मौसम न ज्यादा ठंडा होता है और न ही बहुत गर्म. ऐसा मौसम टमाटर के पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बिल्कुल फिट माना जाता है. हाइब्रिड टमाटर की खेती किसान के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है. इसके लिए किसान फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में प्रो-ट्रे (छोटे ट्रे) में बीज बोकर नर्सरी तैयार कर सकते हैं. करीब 25 से 30 दिनों में स्वस्थ पौधे तैयार हो जाते हैं. फिर मार्च के पहले पखवाड़े में इन पौधों को खेत में रोपाई की जाती है. इससे मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में ही पहली तुड़ाई (फसल कटाई) शुरू हो सकती है. आइए जानते हैं हाइब्रिड टमाटर की खेती करने का पूरा प्रोसेस.
सही वैरायटी (किस्म) का चुनाव करें
टमाटर की खेती में बीज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है. अगर वैरायटी गलत चुनी तो वायरस या अन्य रोग पूरी फसल बर्बाद कर सकते हैं. इसलिए मजबूत और रोग-प्रतिरोधक हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना जरूरी है. इसकी सबसे लोकप्रिय वैरायटी में अधिराज, पूसा हाइब्रिड-4, अविनाश-2, रेड गोल्ड, शक्तिमान, 501, 2535, स्वर्ण संपदा, स्वर्ण बैभव आदि शामिल हैं. किसी अच्छी कंपनी से प्रमाणित हाइब्रिड टमाटर के बीज लें. एक एकड़ के लिए 80-100 ग्राम बीज काफी होते हैं.