गार्डन में बो दें 'पूसा बहार' बीज, खिलेंगे ढेर सारे पीले फूल, सिर्फ 60 रुपये में महक उठेगा घर

गेंदा भारतीय फूलों में बेहद लोकप्रिय है. इसका इस्तेमाल पूजा की थाली, घर की सजावट और कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है. आप भी राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) की वेबसाइट से सस्ते दाम में गेंदे की 'पूसा बहार' किस्म के बीज खरीदकर अपने गार्डन में ढेरों फूल उगा सकते हैं.

yellow Marigold (Photo- Pexels)
अगर आप अपने घर के बगीचे, बालकनी या छोटे गमलों में सुंदर फूल उगाना चाहते हैं, तो 'पूसा बहार' किस्म के गेंदे के बीज आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं. यह किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा विकसित की गई है, जो बहुत लोकप्रिय और उच्च गुणवत्ता वाली है. पूसा बहार अफ्रीकी गेंदा (African Marigold) की एक उन्नत किस्म है. इसके पौधे मजबूत और जोरदार होते हैं. पौधों की ऊंचाई 75 से 85 सेंटीमीटर तक पहुंचती है. फूल आकार में बड़े, आकर्षक और चमकीले पीले रंग के होते हैं. 

वहीं, एक पौधे पर औसतन 50 से 60 फूल आते हैं. उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों के लिए गेंदे की पूसा बहार किस्म बहुत उपयोगी है. इसे बगीचे में बेडिंग के लिए, फूलों की सजावट के लिए और त्योहारों में इस्तेमाल करने के लिए उगाया जा सकता है. गेंदे के फूल दीवाली, दशहरा, पूजा और अन्य अवसरों पर घर को सजाने के लिए बहुत पसंद किए जाते हैं. ये फूल न सिर्फ सुंदर होते हैं, बल्कि कीटों को भी दूर रखने में मदद करते हैं.

बीज बोने के बाद फूल आने में 90 से 100 दिन लगते हैं. राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) की आधिकारिक वेबसाइट से 'पूसा बहार' किस्म के 5 ग्राम बीज का पैकेट सिर्फ 60 रुपये में ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आप भी अपने घर को पीले गेंदे के फूलों से सजाना चाहते हैं, तो अभी 'पूसा बहार' बीज घर बैठे ऑर्डर करके कुछ महीनों में अपने बगीचे या बालकनी की रौनक बढ़ा सकते हैं.

क्यों फायदेमंद हैं पूसा बहार गेंदे के फूल?

  • यह फूल सजावट के साथ-साथ कीटों को भगाने में भी मदद करते हैं. 
  • इस किस्म में 4 महीने से भी कम समय में फूल खिलने शुरू हो जाते हैं.
  • फूल का रंग चमकीला पीला होता है.
