PM Kisan Yojana: बिना फार्मर ID के नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना के पैसे! जानें पूरा प्रोसेस

देश में सरकार किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, जिनसे करोड़ों किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है. इन्हीं में एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. जिसके तहत किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. हालांकि, किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता एवं शर्तें निर्धारित की हैं. सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) समेत सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी है.

दरअसल, केंद्र सरकार एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत देश के किसानों की डिजिटल पहचान तैयार कर रही है. फार्मर आईडी किसानों की एक डिजिटल आइडेंटिटी है. पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए कई राज्यों में अब नए आवेदकों के लिए फार्मर आईडी जरूरी है. आने वाले समय में सभी लाभार्थियों के लिए किसान आईडी लागू हो सकती है.

अगर किसान के पास फार्मर आईडी नहीं है, तो पीएम किसान सम्मान निधि जैसी सरकारी योजनाओं की किस्त रुक सकती है. वहीं, किसानों को खाद, बीज, फसल बीमा समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेना भी मुश्किल हो सकता है.

आइए जानते हैं फार्मर आईडी बनवाने का प्रोसेस.

Farmer ID के लिए क्या डाक्यूमेंट्स जरूरी?



Farmer ID के लिए क्या डाक्यूमेंट्स जरूरी?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया अकाउंट X पर दी गई जानकारी के मुताबिक, फार्मर आईडी के लिए किसानों को आधार कार्ड, भूमि के कागजात (खतौनी/खसरा खतौनी), पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. किसान इन सब दस्तावेजों की मदद से ऑनलाइन या ऑफलाइन किसान शिविर केंद्र से फार्मर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

फार्मर आईडी के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसान को अपने राज्य के AgriStack Portal पर जाना होगा. वहां Create New User के ऑप्शन पर क्लिक करके आधार नंबर डालना होगा और KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. शर्तों को पढ़कर सहमति देने के बाद फॉर्म सबमिट करना है. इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें.

फिर मोबाइल नंबर दोबारा डालकर OTP से वेरिफिकेशन करना होगा. अब नया पासवर्ड बनाकर सेव करें. जिससे आपकी यूजर आईडी तैयार हो जाएगी. लॉगिन करने के बाद Farmer Type में Owner चुनें और Fetch Land Detail पर क्लिक करें. खसरा नंबर और जमीन की पूरी जानकारी भरें. अगर एक से ज्यादा खेत हैं. तो सभी का विवरण देना जरूरी है.

रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करें?

जमीन की जानकारी भरने के बाद वेरिफिकेशन पूरा होने पर Social Registry Tab में फैमिली आईडी या राशन कार्ड की जानकारी भरें. इसके बाद Department Approval में Revenue Department चुनना जरूरी है. आखिर में Consent पर टिक करके डिजिटल साइन करें. सभी स्टेप पूरे होने के बाद आपकी फार्मर आईडी प्रक्रिया में चली जाती है.

कई राज्यों में पंचायत स्तर पर शिविर भी लगाए जाते हैं. जहां किसान ऑफलाइन ही फार्मर आईडी बनवा सकते हैं.

