Farmer ID: किसान तुरंत बना लें फार्मर आईडी, सरकारी योजनाओं में मिलेगा लाभ... जानें प्रोसेस

किसान फार्मर आईडी की मदद से सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकते हैं. किसान इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं आपको इसके लिए कौन‑से जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी?

किसान फार्मर आईडी के लिए आवेदन करें (Photo: Pixabay)
फार्मर आईडी किसानों के लिए एक पहचान पत्र है, जिसके माध्यम से किसान सरकार की सभी योजनाओं, सब्सिडी और सुविधाओं का आसानी से फायदा उठा सकते हैं. इसमें किसान की जानकारी, भूमि विवरण, बैंक डिटेल्स आदि शामिल होती हैं. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर की है. 

किसान ऐसे कर सकते हैं आवेदन 
किसानों को फार्मर आइडी की मदद से सरकारी योजनाओं में लाभ मिल सकता है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि किसान फार्मर आईडी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन आवेदन के लिए सीएससी सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

  • अपने राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • ऑनलाइन फॉर्म भरें
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • आवेदन सबमिट करें

ऑफलाइन आवेदन

  • नजदीकी CSC सेंटर या कृषि कार्यालय जाएं
  • आवश्यक दस्तावेज जमा करें
  • फॉर्म भरकर जमा करें


ये हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक्स पर दी जानकारी में बताया है कि फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, भूमि के कागजात (खतौनी/खसरा खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. किसान इन सब दस्तावेजों की मदद से फार्मर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

