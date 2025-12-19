Farmer ID: किसान तुरंत बना लें फार्मर आईडी, सरकारी योजनाओं में मिलेगा लाभ... जानें प्रोसेस

फार्मर आईडी किसानों के लिए एक पहचान पत्र है, जिसके माध्यम से किसान सरकार की सभी योजनाओं, सब्सिडी और सुविधाओं का आसानी से फायदा उठा सकते हैं. इसमें किसान की जानकारी, भूमि विवरण, बैंक डिटेल्स आदि शामिल होती हैं. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर की है.

और पढ़ें

किसान ऐसे कर सकते हैं आवेदन

किसानों को फार्मर आइडी की मदद से सरकारी योजनाओं में लाभ मिल सकता है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि किसान फार्मर आईडी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन आवेदन के लिए सीएससी सेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

अपने राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

ऑनलाइन फॉर्म भरें

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

आवेदन सबमिट करें

ऑफलाइन आवेदन

नजदीकी CSC सेंटर या कृषि कार्यालय जाएं

आवश्यक दस्तावेज जमा करें

फॉर्म भरकर जमा करें



ये हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक्स पर दी जानकारी में बताया है कि फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों को आधार कार्ड, भूमि के कागजात (खतौनी/खसरा खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी. किसान इन सब दस्तावेजों की मदद से फार्मर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

---- समाप्त ----