...तो 1 जनवरी को अरेस्ट हो जाएंगे नेतन्याहू! जोहरान ममदानी का 'वादा' बढ़ा देगा इजरायली PM की मुश्किलें?

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने 21 नवंबर 2024 को नेतन्याहू को युद्ध अपराधी का आरोपी बताता हुए यह गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया था. इजरायल ने इन आरोपों का खंडन किया है.

क्या न्यूयॉर्क में अरेस्ट होंगे नेतन्याहू (Photo: AP)
क्या न्यूयॉर्क में अरेस्ट होंगे नेतन्याहू (Photo: AP)

न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए जोहरान ममदानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार उनके सुर्खियों में रहने की वजह उनका चुनावी वादा है, जिसमें उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात कही थी. 

ममदानी ने मेयर पद के चुनाव के प्रचार के दौरान मतदाताओं से वादा किया था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क का दौरा करते हैं तो वह उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश देंगे. अब खबर है कि नेतन्याहू को अगले साल एक जनवरी को न्यूयॉर्क आने का आधिकारिक न्योता दिया गया है. 

दरअसल ममदानी एक जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ लेने जा रहे हैं. ममदानी ने चुनाव के दौरान कई इंटरव्यू में कहा था कि वे नेतन्याहू के खिलाफ जारी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के गिरफ्तारी वॉरंट का सम्मान करेंगे. नेतन्याहू पर गाजा में इजरायल की कार्रवाइयों के लिए युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए गए हैं.

पिछले महीने पत्रकार मेहदी हसन ने एक इंटरव्यू के दौरान ममदानी से पूछा था कि अगर नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप के साथ न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या वह उन्हें गिरफ्तार करेंगे. इस पर ममदानी ने कहा कि हम ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वॉरंट जारी किया है, जिस पर गाजा में नरसंहार का आरोप है. मैं इसके बारे में हर जगह न्यूयॉर्कवासियों से सुनता हूं, क्योंकि यह मानवता की पवित्रता में किसी भी सार्वभौमिक विश्वास के लिए अपमान है.

उन्होंने कहा कि मेयर के रूप में उनकी भूमिका यह दिखाने की होगी कि राजनीति कैसी हो सकती है  कि हम एक ऐसा शहर हैं जो अंतरराष्ट्रीय कानून में विश्वास रखता है.

नेतन्याहू को रिपब्लिकन नेता और सिटी काउंसिलवुमन इना वर्निकोव ने न्यूयॉर्क सिटी आने का निमंत्रण दिया है. वर्निकोव ने नेतन्याहू को लिखे एक आधिकारिक पत्र में कहा कि ममदानी जैसे निडर मार्क्सवादी की घृणित बयानबाजी के बावजूद, आपका यह दौरा इस बात की सशक्त याद दिलाएगा कि यह शहर इजरायल, यहूदी समुदाय और उन मूल सिद्धांतों के साथ खड़ा है जो हमारे दोनों महान राष्ट्रों को एकजुट करते हैं.

क्या न्यूयॉर्क में गिरफ्तार हो सकते हैं नेतन्याहू?

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ममदानी वाकई ऐसा कर सकते हैं? कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, इसका जवाब “नहीं” में ही दिखाई देता है. दरअसल अमेरिका ने आईसीसी की संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसका मतलब है कि ICC को अमेरिकी क्षेत्र में कोई अधिकार-क्षेत्र  प्राप्त नहीं है.

टाइम पत्रिका ने ममदानी का इंटरव्यू करने के बाद बताया कि कई संघीय कानून किसी भी स्थानीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट को लागू करने की कोशिश में बाधा डालेंगे. अमेरिकी संविधान विदेश नीति पर अधिकार संघीय सरकार को देता है  और यह अधिकार अमेरिकी अदालतों द्वारा बार-बार मान्य किया गया है.

इसका मतलब है कि भले ही न्यूयॉर्क सिटी के अधिकारी नेतन्याहू को हिरासत में लेने की कोशिश करें, लेकिन संघीय एजेंसियां इस कदम को रोक सकती हैं.

ममदानी के बयान पर क्या बोले नेतन्याहू?

नेतन्याहू ने ममदानी के उन्हें गिरफ्तार करने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया. जुलाई 2025 में व्हाइट हाउस में हुई एक बैठक के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उन्हें ममदानी के बयान को लेकर कोई चिंता नहीं है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें वह अपना बड़ा भाई बताते हैं, वह उनके साथ न्यूयॉर्क जाएंगे.

