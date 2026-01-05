scorecardresearch
 
LIVE: हथकड़ी में न्यूयॉर्क कोर्ट लाए गए मादुरो, अमेरिका में आरोपों की औपचारिक सुनवाई होगी शुरू

वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को न्यूयॉर्क के मैनहैटन स्थित फेडरल कोर्ट में पेश किया गया. विशेष सैन्य अभियान के तहत अमेरिका लाए गए मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े कई गंभीर आरोप हैं. इस बीच चीन और ईरान ने उनकी रिहाई की मांग की है.

निकोलस मादुरो के खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग का केस है. (Photo- Reuters)
वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को न्यूयॉर्क के मैनहैटन स्थित एक फेडरल कोर्ट में पेश किया जाना है. अदालत में मादुरो के खिलाफ दर्ज सभी आरोपों को औपचारिक रूप से बताया जाएगा. इस दौरान उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी उनके साथ मौजूद होंगी. दोनों पर ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों से जुड़े कई गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं.

कोर्ट परिसर से सामने आई तस्वीरों में मादुरो हथकड़ियों में नजर आए. सशस्त्र अमेरिकी अधिकारियों की कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें अदालत भवन में ले जाया गया. यह नजारा उस नाटकीय घटनाक्रम का हिस्सा है, जिसमें शनिवार तड़के अमेरिका की विशेष सैन्य इकाइयों ने कराकास में मादुरो के आवासीय परिसर पर कार्रवाई की थी. इसी ऑपरेशन के तहत मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया और सीधे अमेरिका लाया गया.

निकोलस मादुरो की कोर्ट में पेशी पर अपडेट्स के लिए पेज रिफ्रेश करें

- वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क में स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे (17:00 GMT) अदालत में पेश होंगे. उन पर हथियारों और ड्रग तस्करी से जुड़े कई आरोप लगाए गए हैं. इस बीच उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी. हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी होने वाली है.

मादुरो को लेकर क्या है अमेरिका का रुख?

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, मादुरो के खिलाफ की जा रही कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच और अभियोग का नतीजा है. मादुरो और उनके करीबी सहयोगियों पर अमेरिका में पहले से ही ड्रग तस्करी, हथियारों की अवैध सप्लाई और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में आरोप दर्ज हैं. अब न्यूयॉर्क की अदालत में इन आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका में पेशी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. चीन और ईरान समेत मादुरो के कुछ सहयोगी देशों ने अमेरिका से उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है. बीजिंग ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और कहा है कि किसी संप्रभु देश के नेता को इस तरह हिरासत में लेना अस्वीकार्य है.

इस बीच वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है. मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को देश की नई नेता के तौर पर नियुक्त किया गया है. बताया जा रहा है कि वह जल्द ही नेशनल असेंबली के सामने शपथ लेंगी.

यह भी पढ़ें: मादुरो के डांस मूव से चिढ़ रहे थे ट्रंप? वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन की ये भी मानी जा रही वजह

मादुरो की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव का नया अध्याय मानी जा रही है. आने वाले दिनों में यह मामला न सिर्फ अमेरिकी अदालतों, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी बड़ी बहस का विषय बना रहेगा.

---- समाप्त ----
