जिस वकील ने जूलियन असांजे को बचाया अब वो ही लड़ रहे मादुरो का केस... कोर्ट में किए गए पेश

अमेरिकी कार्रवाई में पकड़े गए वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेशी से पहले नामी अमेरिकी वकील बैरी पोलैक को हायर किया है. पोलैक वही वकील हैं जिन्होंने जूलियन असांजे की रिहाई में अहम भूमिका निभाई थी.

अमेरिका ने निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया है.
अमेरिका ने निकोलस मादुरो को अरेस्ट किया है.

अमेरिका द्वारा नाटकीय सैन्य कार्रवाई में पकड़े गए वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपनी कानूनी लड़ाई के लिए अमेरिका के शीर्ष रक्षा वकीलों में शुमार बैरी पोलैक को हायर किया है. मादुरो न्यूयॉर्क के मैनहैटन में फेडरल कोर्ट में ड्रग तस्करी से जुड़े मामलों में पेश किए गए हैं.

कोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक, मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस की पैरवी ह्यूस्टन स्थित व्हाइट कॉलर अपराधों के विशेषज्ञ मार्क डॉनेली कर रहे हैं, जो न्याय विभाग के पूर्व अभियोजक रह चुके हैं और स्पेनिश भाषा में भी एक्सपर्ट हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने मादुरो को उठवाया... सोशल मीडिया पर इंदिरा, राव और अटल का शुक्रिया क्यों जता रहे हैं लोग!

मादुरो पर चार आरोपों वाला एक संशोधित अभियोग दाखिल किया गया है, जिसमें उन पर करीब 25 वर्षों तक नार्को-तस्करों के साथ साजिश रचने का आरोप है. मादुरो और उनकी पत्नी इस समय एमडीसी-ब्रुकलिन हिरासत केंद्र में बंद हैं और उन्हें दोपहर 12 बजे अमेरिकी समय के अनुसार जज एल्विन हेलरस्टीन की अदालत में पेश किया जाएगा. यह शनिवार को कराकास में हुई अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज की कार्रवाई के बाद मादुरो की पहली सार्वजनिक पेशी होगी.

कौन हैं बैरी पोलैक, जिन्होंने कराई जूलियन असांजे की रिहाई?

बैरी पोलैक का नाम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने पिछले साल जून 2024 में विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे की रिहाई में निर्णायक भूमिका निभाई थी.

पोलैक की अगुवाई में कानूनी टीम ने एक ऐतिहासिक प्ली डील कराई थी, जिसके तहत असांजे ने जासूसी कानून के एक आरोप को स्वीकार किया और उन्हें पहले से काटी गई सजा के आधार पर रिहा कर दिया गया. इसके साथ ही बाकी सभी आरोप हटा लिए गए थे, जिससे असांजे को संभावित 175 साल की सजा से राहत मिली.

यह भी पढ़ें: मादुरो के गिरफ्तार होते ही ट्रंप के पास आया एक फोन, जानिए 50 सेकेंड तक चली कॉल में क्या बातचीत हुई?

मादुरो द्वारा पोलैक को चुनना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह अमेरिकी आरोपों का आक्रामक कानूनी मुकाबला करना चाहते हैं, जिनसे वह लंबे समय से इनकार करते आए हैं.

उपराष्ट्रपति बनी वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति

इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता बताते हुए कहा है कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला की स्थिति को 'संभालेगा'. कराकास में इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम नेता के रूप में शपथ दिला दी है.

