'मैं निर्दोष हूं, आज भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति', US कोर्ट में नार्को-टेररिज्म के आरोपों से मादुरो का इनकार

न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किए गए वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी पर ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों के गंभीर आरोप हैं. अमेरिका इसे कानूनी कार्रवाई बता रहा है, जबकि मादुरो ने कोर्ट में खुद को निर्दोष और वैध राष्ट्रपति बताया है. न्यूयॉर्क कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी.

निकोलस मादुरो के खिलाफ ड्रग ट्रैफिकिंग का केस है. (Photo- Reuters)
वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका लाकर न्यूयॉर्क के मैनहैटन स्थित फेडरल कोर्ट में पेश किए जाने से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है. हथकड़ियों में अदालत पहुंचे मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच का नतीजा है. वहीं मादुरो ने खुद को निर्दोष बताते हुए अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति होने का दावा किया है. इस मामले ने अमेरिका-वेनेजुएला संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है और वैश्विक स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

यह भी पढ़ें: जिस वकील ने जूलियन असांजे को बचाया अब वो ही लड़ रहे मादुरो का केस... कोर्ट में किए गए पेश

निकोलस मादुरो के मामले में न्यूयॉर्क कोर्ट में क्या हुआ?

- वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के वकील बैरी पोलक ने उनकी गिरफ्तारी को "मिलिट्री एबडक्शन" यानी "सैन्य अपहरण" करार दिया और कहा कि इस मामले में लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई होगी. फिलहाल मादुरो ने रिहाई की मांग नहीं की है, लेकिन भविष्य में अधिकार सुरक्षित रखा है. वहीं मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस के वकील ने गंभीर चोटों का हवाला देते हुए मेडिकल जांच की मांग की.

- अदालत ने वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. जज एल्विन हेलरस्टीन ने यह आदेश आरोप तय होने की प्रक्रिया के बाद दिया. मादुरो फिलहाल ड्रग्स और हथियारों से जुड़े मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.

- सुनवाई के दौरान निकोलस मादुरो लगातार नोट्स लेते रहे और उन्होंने जज एल्विन हेलरस्टीन से इन्हें अपने पास रखने की अनुमति मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अभियोजन पक्ष ने भी इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई. जज ने मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को वेनेजुएला के वाणिज्य दूतावास को गिरफ्तारी की सूचना देने के अधिकार की जानकारी दी. दोनों ने दूतावास की मुलाकात की इच्छा जताई.

- निकोलस मादुरो के 'नॉट गिल्टी' की दलील के बाद जज ने उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस से पहचान और कानूनी प्रतिनिधित्व की पुष्टि कराई. अनुवादक के जरिए बोलते हुए फ्लोरेस ने भी आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा, "मैं पूरी तरह निर्दोष हूं." अदालत ने दोनों की दलील को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया.

- वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया. उन्होंने कहा, "मैं बेगुनाह हूं, मैं आज भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं." बयान के दौरान जज एल्विन हेलरस्टीन ने उन्हें रोक दिया. मादुरो ने कहा कि उन्होंने आरोप पत्र देखा है, लेकिन उसे पूरी तरह पढ़ा नहीं और वकील से आंशिक चर्चा की है.

- निकोलस मादुरो को दोपहर 12:01 बजे अदालत में पेश किया गया. उन्होंने अपने वकील से हाथ मिलाया और जेल की नीली यूनिफॉर्म में अपनी सीट पर बैठे. इसके बाद उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस भी कोर्टरूम में लाई गईं. अनुवाद सुनने के लिए दोनों ने हेडसेट लगाए. जज एल्विन के. हेलरस्टीन ने 12:03 बजे कार्यवाही शुरू की.

- वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की ओर से अमेरिकी ट्रायल वकील बैरी पोलैक अदालत में पैरवी करेंगे, जो जूलियन असांज का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वहीं मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस की तरफ से व्हाइट कॉलर मामलों के विशेषज्ञ वकील मार्क डॉनेली पेश होंगे.

- वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी 92 वर्षीय जज एल्विन हेलरस्टीन की अदालत में पेश होंगे. इस दौरान उन पर ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े मामलों में औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे. इस दौरान दोनों के अपनी दलील (प्ली) दर्ज कराने की संभावना है, जो आमतौर पर एक संक्षिप्त सुनवाई होती है.

- वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क में स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 12 बजे (17:00 GMT) अदालत में पेश होंगे. उन पर हथियारों और ड्रग तस्करी से जुड़े कई आरोप लगाए गए हैं. इस बीच उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी. हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी होने वाली है.

मादुरो को लेकर क्या है अमेरिका का रुख?

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, मादुरो के खिलाफ की जा रही कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच और अभियोग का नतीजा है. मादुरो और उनके करीबी सहयोगियों पर अमेरिका में पहले से ही ड्रग तस्करी, हथियारों की अवैध सप्लाई और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में आरोप दर्ज हैं. अब न्यूयॉर्क की अदालत में इन आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका में पेशी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. चीन और ईरान समेत मादुरो के कुछ सहयोगी देशों ने अमेरिका से उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है. बीजिंग ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और कहा है कि किसी संप्रभु देश के नेता को इस तरह हिरासत में लेना अस्वीकार्य है.

इस बीच वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है. मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को देश की नई नेता के तौर पर नियुक्त किया गया है. बताया जा रहा है कि वह जल्द ही नेशनल असेंबली के सामने शपथ लेंगी.

यह भी पढ़ें: मादुरो के डांस मूव से चिढ़ रहे थे ट्रंप? वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन की ये भी मानी जा रही वजह

मादुरो की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे टकराव का नया अध्याय मानी जा रही है. आने वाले दिनों में यह मामला न सिर्फ अमेरिकी अदालतों, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी बड़ी बहस का विषय बना रहेगा.

