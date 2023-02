अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन ने कमला हैरिस के पति को किया KISS, वीडियो हुआ वायरल

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जिल बाइडेन कमला हैरिस के पति डग एम्हॉफ को किस करती हुई नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर लोग वीडियो शेयर कर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मंगलवार को कैपिटल हिल में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करने पहुंचे थे. इस संबोधन को सुनने के लिए तमाम लोग कार्यक्रम स्थल पहुंचे थे. इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन और कमला हैरिस के पति डग एम्हॉफ भी शामिल थे. बाइडेन के संबोधन से पहले जिल बाइडेन हॉल में पहुंची और उन्होंने डग एम्हॉफ के पास जाकर उनके होठों पर किस किया.





Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu