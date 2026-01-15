scorecardresearch
 
WAR की आशंका बढ़ी... ईरान की दिशा में बढ़ रहा अमेरिका का अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी की ओर से मध्य पूर्व की ओर मूवमेंट कर रहा है. अमेरिका के इस फैसले से हालात और संवेदनशील हो गए हैं.

US स्ट्राइक ग्रुप की मिडिल ईस्ट मूवमेंट से बढ़ा तनाव (Photo: ITG)
ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच हालात दिन-प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं. अमेरिका की ओर से भी ईरान पर दबाव बढ़ता जा रहा है. ईरान ने अपना एयरस्पेस भी बंद कर लिया है. इस बीच अमेरिका का बड़ा जहाजी बेड़ा साउथ चाइना सी से मध्य पूर्व की ओर बढ़ने लगा है, जिससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा हालात और संवेदनशील हो गए हैं. आने वाले दिनों में अमेरिका हमला करता है या बस दबाव की राजनीति करता है, ये कुछ समय में पता चल जाएगा. लेकिन, ये तो लगभग तय नजर आ रहा है कि अमेरिकी शासन ईरान में बड़ा बदलाव चाहता है. 

ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से निकलकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है. सैन्य और रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैनाती सामान्य रोटेशन से कहीं अधिक है. 

मिडिल ईस्ट पहले ही कई संवेदनशील मसलों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार बनी हुई है. अमेरिकी सख्त बयानबाजी और चेतावनियों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है. वहीं, ईरान का एयरस्पेस बंद करना भी यह दर्शाता है कि वह संभावित सैन्य खतरे के प्रति तैयार है.

ईरान एयरस्पेस क्लोजर पर एयर इंडिया ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी (File Photo: ITG)
ईरान का एयरस्पेस बंद... एअर इंडिया ने बदले रूट, यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी
fire on Donald Trump
'इस बार गोली नहीं चूकेगी', ईरान के सरकारी चैनल से डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी
The statement marked a clear shift in tone from earlier remarks, when Trump suggested Iran was seeking negotiations with Washington after he warned of possible military action.
बच गई इरफान सुल्तानी की जान? ट्रंप का दावा- ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं थमीं
Fack Check Iran unrest.
फैक्ट चेक: ईरान में ताजा बवाल के बीच मौलवी को पड़े थप्पड़? नहीं, 2021 के इस वीडियो की ये है कहानी
यह भी पढ़ें: ईरान में उठापटक के बीच एअर इंडिया ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, उड़ानों के रूट में बदलाव किया

यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में बढ़ रहा है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अभियानों की निगरानी करता है. इससे साफ संकेत मिलते हैं कि अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत करना चाहता है ताकि किसी भी अचानक घटना का सामना किया जा सके. 

Advertisement

दूसरी ओर, ईरान के इस कदम से न सिर्फ सैन्य क्षेत्र में बल्कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर भी गंभीर असर पड़ा है. कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों को अपने मार्गों में बदलाव करना पड़ा है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ी है. 

राजनयिक सूत्र फिलहाल इस बढ़ती सैन्य सक्रियता को एक कड़ा संदेश मान रहे हैं. मौजूदा समय में अमेरिका का सैन्य तंत्र और ईरान का एयरस्पेस बंद करना वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है. 

