'पता नहीं कैसे जिंदा हैं वो...', ट्रंप के खान-पान की आदत पर अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री का खुलासा

अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खानपान आदतों को लेकर महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि ट्रंप व्हाइट हाउस और मार-ए-लागो में स्वस्थ भोजन करते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान पूरी तरह फास्ट फूड पर निर्भर हो जाते हैं. इसके बावजूद ट्रंप की ऊर्जा और सहनशक्ति असाधारण है, जिसे देखकर कैनेडी भी हैरान हैं. वहीं, ट्रंप ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर उठे सवालों का जवाब दिया है और बताया कि वे रोजाना एस्पिरिन लेते हैं.

अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने मंगलवार को केटी मिलर के साथ एक पॉडकास्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खानपान की आदतों पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप मार-ए-लागो और व्हाइट हाउस में स्वस्थ भोजन करते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान उनकी डाइट बिल्कुल अलग हो जाती है.

'वो पूरा दिन जहर...'



उन्होंने कहा, 'जो लोग उनके साथ यात्रा करते हैं, उन्हें लगता है कि वो पूरे दिन जहर भर रहे हैं.' ट्रंप मुख्य रूप से मैकडॉनल्ड्स, कैंडी और डाइट कोक पर निर्भर रहते हैं.



इसके बावजूद कैनेडी ट्रंप की सहनशक्ति देखकर हैरान हैं. उन्होंने मजाक में कहा कि राष्ट्रपति के पास देवताओं जैसी शारीरिक संरचना है और उन्हें समझ नहीं आता कि ट्रंप अब तक कैसे जिंदा हैं.

कैनेडी ने जताई हैरानी



कैनेडी ने ट्रंप को सबसे एनर्जेटिक व्यक्ति बताया, जिससे कभी-कभी हैरानी होती है कि इतनी अन हिज्ड (असंतुलित) डाइट के बावजूद उनकी ऊर्जा इतनी जबरदस्त कैसे बनी रहती है.

कई बार हो चुकी है मेरे स्वास्थ्य पर चर्चा



79 वर्षीय ट्रंप वर्तमान में सबसे उम्रदराज अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और कार्यकाल खत्म होने तक वह 82 साल के हो जाएंगे. हाल ही में द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने अपनी उम्र, स्टैमिना और शारीरिक दिखावे पर उठे सवालों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, 'स्वास्थ्य की बात 25वीं बार हो रही है.'



ट्रंप ने नींद आने या मीटिंग्स में झपकी लेने की अफवाहों को भी नकारा. उन्होंने कहा, 'कभी-कभी कैमरा मेरे पलक झपकते वक्त की तस्वीर ले लेता है.'



उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपना शेड्यूल छोटा किया है, लेकिन इसका कारण थकान नहीं बल्कि महत्वपूर्ण बैठकों पर ध्यान केंद्रित करना है.

ट्रंप ने किया खुलासा



ट्रंप ने खुलासा किया कि वे अपने खून को पतला रखने के लिए रोजाना 325 मिलीग्राम एस्पिरिन लेते हैं, जो डॉक्टरों की सामान्य सलाह से अधिक है. इस वजह से उनके हाथों पर नीले निशान (bruising) पड़ जाते हैं, जिन्हें वो मेकअप लगाकर छिपा लेते हैं.



उन्होंने बताया कि एक बार अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी की अंगूठी से उनके हाथ पर कट लग गया था. हालांकि, अक्टूबर 2025 में मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ बताया है.



उधर, व्हाइट हाउस ने बार-बार ट्रंप की पद के लिए उपयुक्तता का बचाव किया है. अक्टूबर 2025 में वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में हुई जांच के बाद ट्रंप चिकित्सक ने कहा कि ट्रंप असाधारण रूप से स्वस्थ हैं और उन्होंने उनके कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल परफॉर्मेंस का हवाला दिया.

