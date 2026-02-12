अमेरिका: शिकागो में महिला को इमिग्रेशन एजेंट ने मारी थी गोली, अब बॉडीकैम वीडियो आया सामने

अमेरिका में मारिमार मार्टिनेज केस एक बार फिर सुर्खियों में है. इस मामले में अदालत में कुछ नए वीडियो और चैट्स पेश किए गए हैं, जिससे अमेरिकी सीमा सुरक्षा एजेंटों (इमिग्रेशन एजेंट) की कार्रवाई पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. दरअसल, शिकागो शहर में पिछले साल एजेंटों ने आत्मरक्षा का हवाला देते हुए एक महिला पर ताबड़तोड़ पांच गोलियां चलाई थीं.

और पढ़ें

नए वीडियो में एजेंटों का बॉडीकैम फुटेज जारी किया गया है, जिसमें वे आपस में यह कहते सुनाई देते हैं कि अब आक्रामक बनना होगा. इसके कुछ ही देर बाद महिला को गोली मार दी जाती है.

शिकागो शहर में बीते साल सीमा सुरक्षा एजेंटों द्वारा इमिग्रेशन को लेकर कार्रवाई चल रही थी. इस दौरान 31 साल की अमेरिकी महिला मारिमार मार्टिनेज कथित तौर पर एजेंटों की मौजूदगी को लेकर स्थानीय लोगों को सतर्क करने के लिए उनका पीछा कर रही थीं और हॉर्न बजा रही थीं. मारिमार एक मोंटेसरी स्कूल में टीचर हैं.

बॉडीकैम वीडियो में क्या मिला?

बॉडीकैम वीडियो में एक एजेंट यह कहते हुए सुनाई देता है, “यह समय आ गया है आक्रामक बनने का... हमें संपर्क करना होगा.” इसके कुछ ही क्षण बाद दो गाड़ियों की टक्कर हो जाती है. इसके बाद एजेंट की गाड़ी चला रहे चार्ल्स एक्सम अपनी गाड़ी से निकलते हैं और मार्टिनेज की कार पर गोलियां चला देते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: India-US Trade Deal: भारत को अमेरिका से मिलेगी और भी छूट... पीयूष गोयल बोले- 'इस सेक्टर को बंपर फायदा'

मार्टिनेज जैसे-तैसे वहां से बचकर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचीं. हालांकि, वह इस गोलीबारी में घायल हो गईं. इस घटना के बाद होमलैंड डिपार्टमेंट ने बयान जारी करते हुए कहा कि एजेंट ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी.

मार्टिनेज पर लगा था डोमेस्टिक टेररिस्ट का ठप्पा

इसके बाद मार्टिनेज पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया और उन्हें “डोमेस्टिक टेररिस्ट” करार दिया गया. हालांकि, यह ठप्पा बाद में अदालत की ओर से हटा दिया गया. लेकिन यह लेबल ऑनलाइन बना हुआ है.

हाल ही में अदालत ने प्रोटेक्टिव ऑर्डर हटा दिया, जिसके बाद ये दस्तावेज सार्वजनिक किए गए. वहीं, जज जॉर्जिया एलेक्साकिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार ने मार्टिनेज की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान को लेकर कोई चिंता जाहिर नहीं की.

टेक्स्ट मैसेज में क्या मिला?

जारी किए गए टेक्स्ट मैसेज घटना के बाद एजेंटों के बीच हुई बातचीत के हैं. इनमें गोली चलाने वाला एजेंट चार्ल्स एक्सम अपने साथियों से शेखी बघारते हुए दिखाई देता है.

एक्सम अपने साथियों को लिखता है, “मैंने उस पर पांच राउंड फायर किए और उसमें सात छेद कर दिए.” इसके बाद उसके सहयोगियों ने उसकी तारीफ की और उसे बीयर पिलाने की बात कही.

---- समाप्त ----