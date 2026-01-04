scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हाथों में हथकड़ी, थम्स-अप का इशारा... न्यूयॉर्क लाए गए मादुरो, सामने आई नई तस्वीर

अमेरिकी सुरक्षबलों की टीम ने ड्रग तस्करी के गंभीर आरोप वेनेएजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, कुछ लोग इस कार्रवाई के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कई संगठन जश्न मना रहे हैं.

Advertisement
X
अमेरिकी एजेंसी की गिरफ्त में निकोलस मादुरो. (photo: ITG)
अमेरिकी एजेंसी की गिरफ्त में निकोलस मादुरो. (photo: ITG)

अमेरिकी सुरक्षा बलों ने शनिवार को काराकास में 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है. मादुरो को ड्रग तस्करी के गंभीर आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया है. गिरफ्तारी के बाद उनकी नई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वे हथकड़ी पहने हुए मुस्कुरा रहे हैं. इस घटना के बाद वेनेजुएला प्रवासियों में खुशी की लहर है और भारत में भी राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है.

अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मादुरो की गिरफ्तार के बाद उनकी कई तस्वीरें-वीडियो साझा की है. अमेरिकी एजेंसी द्वारा जारी नई तस्वीर में मदुरो को हाथों में हथकड़ी लगे हुए और थम्स-अप का इशारा करते देखा जा सकता है.

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को काराकास पर अमेरिकी हमलों के दौरान मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद उन्हें अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (DEA) के दफ्तर ले जाया गया. वहां रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में हथकड़ी लगे मदुरो कैमरे की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए 'हैप्पी न्यू ईयर' कहते नजर आ रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिकी सेना की वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक, देखें दुनिया आजतक
Delcy Rodriguez
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 4 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार
ट्रंप की मेक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को चेतावनी. (Photo: ITG)
मेक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया... क्या ये मुल्क हैं अगला टारगेट, ट्रंप ने दी चेतावनी
डोनाल्ड ट्रंप ने बताया वेनेजुएला में कैसे हुई सर्जिकल स्ट्राइक
The US held Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores hostage
ट्रंप का ऑर्डर, 150 विमान और मादुरो 30 मिनट में बंधक... ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' की कहानी

ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में रहेंगे मादुरो

बताया जा रहा है कि मादुरो को ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जहां पहले भी कई हाई-प्रोफाइल कैदी रखे गए थे. उनकी अपेक्षित पहुंच से पहले सैकड़ों वेनेजुएला मूल के लोग सेंटर के बाहर जमा हो गए. कई लोग जश्न मना रहे थे और तानाशाह को गिराओ जैसे नारे लगा रहे थे. प्रवासी वेनेजुएलावासियों में खुशी की लहर है.

Advertisement

भारत में राजनीतिक चर्चा शुरू

इस बीच भारत में भी इस घटना पर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से वेनेजुएला की स्थिति पर भारत का रुख स्पष्ट करने की मांग की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार से पूछा, 'क्या वेनेजुएला में घट रही घटनाओं पर हमारा कोई स्टैंड है?'

ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व

बता दें कि अमेरिकी सुरक्षाबलों ने शनिवार को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले आया. इस ऑपरेशन में 150 से अधिक विमान शामिल थे, जिन्होंने पश्चिमी गोलार्ध के कई स्थानों से उड़ान भरी थी.

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन शुरू होने के 30 मिनट से भी कम समय में निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को सुरक्षाबल की टीम ने हिरासत में ले लिया और तुरंत अमेरिका के लिए रवाना कर दिया.

उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन तभी शुरू किया गया जब मौसम की स्थिति अनुकूल हो गई जिससे हेलीकॉप्टर और विमान बिना किसी की नजर में आए वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर सके. 

कई महीनों की प्लानिंग

अमेरिकी सैन्य नेताओं के अनुसार, खुफिया एजेंसियों ने मादुरो की गतिविधियों, दिनचर्या और सुरक्षा व्यवस्था पर महीनों तक नजर रखी थी. विशेष बलों ने राष्ट्रपति परिसर की हूबहू डमी पर बार-बार अभ्यास किया, जिसमें मजबूत सुरक्षा कक्ष भी शामिल थे.

Advertisement

ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन ने कहा कि बादलों के छाए रहने के कारण कई दिनों की देरी के बाद ये ऑपरेशन देर रात शुरू हुआ.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement