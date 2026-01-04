हाथों में हथकड़ी, थम्स-अप का इशारा... न्यूयॉर्क लाए गए मादुरो, सामने आई नई तस्वीर

अमेरिकी सुरक्षा बलों ने शनिवार को काराकास में 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया है. मादुरो को ड्रग तस्करी के गंभीर आरोपों का सामना करने के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया है. गिरफ्तारी के बाद उनकी नई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वे हथकड़ी पहने हुए मुस्कुरा रहे हैं. इस घटना के बाद वेनेजुएला प्रवासियों में खुशी की लहर है और भारत में भी राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है.

अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मादुरो की गिरफ्तार के बाद उनकी कई तस्वीरें-वीडियो साझा की है. अमेरिकी एजेंसी द्वारा जारी नई तस्वीर में मदुरो को हाथों में हथकड़ी लगे हुए और थम्स-अप का इशारा करते देखा जा सकता है.

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को काराकास पर अमेरिकी हमलों के दौरान मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद उन्हें अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी (DEA) के दफ्तर ले जाया गया. वहां रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में हथकड़ी लगे मदुरो कैमरे की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए 'हैप्पी न्यू ईयर' कहते नजर आ रहे हैं.

ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में रहेंगे मादुरो

बताया जा रहा है कि मादुरो को ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जहां पहले भी कई हाई-प्रोफाइल कैदी रखे गए थे. उनकी अपेक्षित पहुंच से पहले सैकड़ों वेनेजुएला मूल के लोग सेंटर के बाहर जमा हो गए. कई लोग जश्न मना रहे थे और तानाशाह को गिराओ जैसे नारे लगा रहे थे. प्रवासी वेनेजुएलावासियों में खुशी की लहर है.

भारत में राजनीतिक चर्चा शुरू

इस बीच भारत में भी इस घटना पर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से वेनेजुएला की स्थिति पर भारत का रुख स्पष्ट करने की मांग की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार से पूछा, 'क्या वेनेजुएला में घट रही घटनाओं पर हमारा कोई स्टैंड है?'

ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व

बता दें कि अमेरिकी सुरक्षाबलों ने शनिवार को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले आया. इस ऑपरेशन में 150 से अधिक विमान शामिल थे, जिन्होंने पश्चिमी गोलार्ध के कई स्थानों से उड़ान भरी थी.

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन शुरू होने के 30 मिनट से भी कम समय में निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को सुरक्षाबल की टीम ने हिरासत में ले लिया और तुरंत अमेरिका के लिए रवाना कर दिया.

उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन तभी शुरू किया गया जब मौसम की स्थिति अनुकूल हो गई जिससे हेलीकॉप्टर और विमान बिना किसी की नजर में आए वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर सके.

कई महीनों की प्लानिंग

अमेरिकी सैन्य नेताओं के अनुसार, खुफिया एजेंसियों ने मादुरो की गतिविधियों, दिनचर्या और सुरक्षा व्यवस्था पर महीनों तक नजर रखी थी. विशेष बलों ने राष्ट्रपति परिसर की हूबहू डमी पर बार-बार अभ्यास किया, जिसमें मजबूत सुरक्षा कक्ष भी शामिल थे.

ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन ने कहा कि बादलों के छाए रहने के कारण कई दिनों की देरी के बाद ये ऑपरेशन देर रात शुरू हुआ.

