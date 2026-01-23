scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मादुरो का दौर अलग था, अब चीन को वेनेजुएला का तेल मिलेगा लेकिन...' अमेरिका ने रख दी बड़ी शर्त

अमेरिका ने चीन को वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति दी है, लेकिन शर्त रखी है कि यह तेल अब मादुरो के दौर की तरह सस्ती या अंडरकट कीमतों पर नहीं, बल्कि फेयर मार्केट प्राइस पर ही बेचा जाएगा. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मादुरो को हटाने के बाद अमेरिका वेनेजुएला के तेल निर्यात को नियंत्रित कर रहा है और इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका को बेचा जा रहा है.

Advertisement
X
अमेरिका का कहना है कि अब वेनेजुएला का तेल उचित बाजार कीमत पर बेचा जाएगा. (Photo: AP)
अमेरिका का कहना है कि अब वेनेजुएला का तेल उचित बाजार कीमत पर बेचा जाएगा. (Photo: AP)

अमेरिका ने कहा है कि चीन को वेनेजुएला का तेल खरीदने की इजाजत दी है, लेकिन उसे यह तेल पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के दौर की तरह बेहद सस्ती या ‘अंडरकट’ कीमतों पर नहीं मिलेगा. एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को यह जानकारी दी.

ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, चीन वेनेजुएला का तेल खरीद सकता है, लेकिन यह बिक्री ‘फेयर मार्केट प्राइस’ यानी उचित बाजार कीमत पर होगी. अधिकारी ने बताया कि वैश्विक बाजार में तेल बेचा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका को बेचा जाए. अमेरिका का कहना है कि 3 जनवरी को मादुरो को हटाने के बाद से वह अनिश्चित काल तक वेनेजुएला के तेल निर्यात को नियंत्रित करेगा.

वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन

सम्बंधित ख़बरें

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर ट्रंप का बड़ा बयान, देखें US Top-10
Donald Trump
ट्रंप का कनाडा को 'सुप्रीम' झटका, 'बोर्ड ऑफ पीस' से वापस लिया आमंत्रण
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Donald Trump's envoy Steve Witkoff and Jared Kushner. (Photo: Reuters)
UAE में त्रिपक्षीय वार्ता के पहले पुतिन से मिले ट्रंप के दूत, क्रेमलिन में आधी रात मीटिंग
PM Modi spoke to Brazilian President Lula da Silva over the phone and invited him to visit India
'लूला बहुत जल्द भारत में होंगे...', अमेरिका संग टैरिफ विवाद के बीच PM मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से की बात
बोर्ड ऑफ पीस के लॉन्च में भारत नदारद रहा. (Photo: AP)
'बोर्ड ऑफ पीस' की लॉन्चिंग से भारत की दूरी, तो ट्रंप से चिपके रहे शहबाज... क्या है ये डिप्लोमेसी

अधिकारी ने कहा, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णायक और सफल अभियान की वजह से अब वेनेजुएला के लोगों को चीन और अन्य देशों से अपने तेल की सही कीमत मिलेगी, न कि भ्रष्ट और बेहद सस्ती कीमतें.' चीन कई वर्षों से वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार रहा है. 

तेल सौदों के जरिए काराकस ने बीजिंग से लिए गए बड़े कर्ज को चुकाया था, जिसे ‘तेल के बदले कर्ज’ सौदे कहा जाता है. अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि मादुरो के दौर में चीन को कर्ज चुकाने के लिए तेल बहुत कम दामों पर बेचा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब तेल केवल उचित बाजार कीमत पर ही बेचा जाएगा.

Advertisement

अमेरिका को मिल रहे अब 45 डॉलर प्रति बैरल

अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने पिछले हफ्ते कहा था कि फिलहाल अमेरिका को वेनेजुएला के तेल से करीब 45 डॉलर प्रति बैरल मिल रहे हैं, जबकि मादुरो के सत्ता में रहते हुए वेनेजुएला को करीब 31 डॉलर प्रति बैरल ही मिलते थे. ट्रेडर्स और विश्लेषकों का कहना है कि फरवरी से चीन का वेनेजुएला से तेल आयात घट सकता है, क्योंकि अमेरिका के नियंत्रण के बाद कम टैंकर ही वहां से निकल पा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement