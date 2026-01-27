scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बर्फीले तूफान ने अमेरिका को झकझोरा, 25 लोगों की मौत, लाखों घरों में बिजली गुल

बर्फीले तूफान के कारण अमेरिका में टेनेसी, मिसिसिपी और लुइसियाना में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं. टेक्सास, केंटकी, जॉर्जिया, वेस्ट वर्जीनिया और अलबामा में इसका काफी असर है.

Advertisement
X
अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर (Photo: Reuters)
अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर (Photo: Reuters)

अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है. अब तक वहां 25 लोगों की मौत हो चुकी है. लाखों लोगों के घरों में बिजली गुल है और वे लोग अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं.

बर्फीले तूफान से व्यापक स्तर पर अव्यवस्था पैदा कर दी है. कुदरती आपदा की वजह से बड़े पैमाने पर बिजली कटौती और फ्लाइट्स को रद्द करनी पड़ी है. टेक्सास से लेकर न्यू इंग्लैंड तक देश के बड़े हिस्सों में भारी बर्फबारी हुई है.


इस बीच अमेरिका के मेने (Maine) राज्य में स्थित बेंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट बिजनेस जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने से सात लोगों की जान चली गई. यह दुर्घटना अमेरिका के कई हिस्सों में जारी भीषण बर्फीले तूफान के बीच हुई. हादसे के बाद बेंगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

7 Killed, 1 Survives as Private Business Jet Crash in US Maine State amid Snowstorm
अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर... उड़ान भरते ही क्रैश हुआ विमान, 7 लोगों की मौत
us winter storm
लाखों घरों में बिजली गुल, 10 हजार फ्लाइट्स कैंसिल... US में बर्फीले तूफान से हाहाकार
flight delay cancel
अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, करीब 9000 हजार उड़ानें रद्द, कई राज्यों में इमरजेंसी
विशेष: जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ठंड का कहर, हिल स्टेशन हाउसफुल
US Winter Storm
अमेरिका, यूरोप, रूस में क्यों पड़ रही है इतनी सर्दी... जैसे फ्रीजर खोल दिया हो

तूफान की चपेट में ये राज्य
बर्फीले तूफान के कारण टेनेसी, मिसिसिपी और लुइसियाना में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं. टेक्सास, केंटकी, जॉर्जिया, वेस्ट वर्जीनिया और अलबामा में तूफान का काफी असर है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware के मुताबिक, रविवार के लिए निर्धारित 10,800 से अधिक अमेरिकी उड़ानें रद्द कर दी गईं. शनिवार को भी 4,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं.

Advertisement

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुसार, 17 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी में मौसम आपातकाल घोषित किया गया. डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी (DOE) ने टेक्सास में ब्लैकआउट रोकने के लिए आपात आदेश जारी कर डेटा सेंटरों और अन्य बड़े संस्थानों में बैकअप बिजली संसाधनों के उपयोग की अनुमति दी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement