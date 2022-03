Ukraine Crisis: यूक्रेन की मदद को आगे आई आयरलैंड की 8 साल की बच्ची, कही ये बात

Ukraine Crisis: यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कई देशों के लोग पुतिन से युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं. साथ ही अपने-अपने तरीके से यूक्रेन की मदद भी कर रहे हैं. ताजा मामला आयरलैंड की एक बच्ची का है. जानकारी के मुताबिक, आयरलैंड की रहने वाली 8 साल की बच्ची ने अपना सारा इकट्ठा पैसा यूक्रेन को देने की बात कही है.

सोशल मीडिया पर बच्ची की ओर से यूक्रेन की मदद के संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी गई है जो वायरल हो रहा है. बच्ची का नाम आइरिस (Iris) है. बच्ची ने चिट्ठी में लिखा है कि डियर यूक्रेन.... मेरा नाम आइरिस है. मैं वॉर को लेकर दुखी हूं और बहुत शर्मिंदा हूं. मैं रूस से नहीं हूं. मैं आयरलैंड से हूं. आशा करती हूं कि आप में से अधिक लोग अच्छे होंगे. मैं अपनी ओर से आपलोगों को अपनी सारी रकम देना चाहती हूं. लव आइरिस. Get Better Soon.

बता दें कि कई क्षेत्रों के लोग यूक्रेन की मदद को आगे आ रहे हैं. गुरुवार को यूक्रेनी मूल की एक अमेरिकी एक्ट्रेस मिला कुनिस ने अपने पति एश्टन कचर के साथ मिलकर एक सप्ताह से भी कम समय में यूक्रेन की मदद के लिए 20 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. उन्होंने GoFundMe नाम से एक अभियान की शुरुआत की है.

हॉलीवुड एक्टर से लेकर कई संस्थान कर रहे यूक्रेन की मदद

वही ,हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने भी यूक्रेन की मदद की है. डिकैप्रियो ने 10 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि भारतीय करेंसी के मुताबिक 70 करोड़ रुपये डोनेट कर यूक्रेन की मदद की है.

इनके अलावा दुनिया के कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं. UNICEF USA, International Medical Corps, Heart to Heart International, Mercy Corps, World Vision, Project Hope इनमें शामिल हैं.