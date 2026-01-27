'ईरान पर हमले के लिए हमारा एयरस्पेस लॉन्चिंग पैड नहीं...', क्या ट्रंप के लिए मैसेज है UAE का बयान?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने कहा है कि वह किसी भी देश को ईरान के खिलाफ सैन्य हमले करने के लिए अपने एयरस्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगा. अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच यूएई का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है.

और पढ़ें

यूएई के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उनका देश अपने हवाई क्षेत्र, जमीन या समंदर का उपयोग ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देगा. मंत्रालय ने क्षेत्रीय स्थिरता और तटस्थता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया.

दरअसल, ईरान के खिलाफ अमेरिका की संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. खासकर तब से जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह कहा था कि एक नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है. हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल न करना पड़े.

ट्रंप की खामेनेई प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ फांसी या उस तरह का सख्त एक्शन ना ले. साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने पर चेताया था.

Advertisement

हाल के दिनों में ईरान में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ. विपक्षी मीडिया ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक, 8 और 9 जनवरी को हुए सरकारी एक्शन में 36 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई. इसे इतिहास का सबसे बड़ा जनसंहार माना गया. इसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया.

यूएई और ईरान के संबंध

अब सवाल उठता है कि आखिर संयुक्त अरब अमीरात ने अपना एयरस्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की बात क्यों कही है? दरअसल UAE और ईरान के संबंध जटिल हैं, जिनमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों पहलू शामिल हैं.

हाल के वर्षों में दोनों मुल्कों के बीच कूटनीतिक संबंधों में सुधार और कारोबार में वृद्धि देखी गई है. इसके बावजूद यूएई ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने क्षेत्र को ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देगा. यह रुख मध्य पूर्व में यूएई की तटस्थ भूमिका को दिखाता है.

---- समाप्त ----