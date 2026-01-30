scorecardresearch
 
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कदम, कनाडा के बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई, 50% टैरिफ की भी दी धमकी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर ग्ल्फस्ट्रीम जेट्स को मंजूरी न देने का आरोप लगाते हुए कनाडाई विमानों की मान्यता रद्द करने का ऐलान किया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो कनाडा से आने वाले विमानों पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा.

ग्ल्फस्ट्रीम जेट्स को लेकर कनाडा पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप (Photo_ITG)
ग्ल्फस्ट्रीम जेट्स को लेकर कनाडा पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप (Photo_ITG)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कनाडा के खिलाफ तीखा रुख अपनाते हुए विमानन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है.

ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा ने जानबूझकर और गैरकानूनी तरीके से अमेरिका की प्रतिष्ठित विमान निर्माता कंपनी ग्ल्फस्ट्रीम के 500, 600, 700 और 800 सीरीज के जेट विमानों को प्रमाणन देने से इनकार किया है.

ट्रंप ने कहा कि ग्ल्फस्ट्रीम जेट दुनिया के सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत विमानों में शामिल हैं, इसके बावजूद कनाडा वर्षों से इन्हें मंजूरी नहीं दे रहा. उन्होंने इसे अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया करार दिया.

राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई करते हुए घोषणा की कि अमेरिका अब कनाडा में बने बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस विमानों सहित सभी कनाडाई विमानों का प्रमाणन रद्द (डी-सर्टिफाई) कर रहा है. यह फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक ग्ल्फस्ट्रीम को पूर्ण रूप से प्रमाणन (सर्टिफाई) मिल जाता.

यह भी पढ़ें: भारत संग डील... कनाडा और EU ने बढ़ा दिया ट्रंप का सिरदर्द, भरोसेमंद नहीं रहा अमेरिका!

ट्रंप ने आगे चेतावनी दी कि यदि कनाडा ने इस स्थिति को तुरंत नहीं सुधारा, तो अमेरिका कनाडा से आयात होने वाले सभी विमानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा. उन्होंने कहा कि कनाडा की मौजूदा प्रमाणन प्रक्रिया वास्तव में ग्ल्फस्ट्रीम उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने जैसा है.

इस बयान के बाद अमेरिका-कनाडा व्यापारिक संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद केवल विमानन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दोनों देशों के व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों पर भी असर डाल सकता है. अब दुनिया की नजरें कनाडा के प्रधानमंत्री के जवाब पर टिकी हैं.
 

