'पुतिन चाहें तो यूक्रेन को तबाह कर देंगे', व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से बोले ट्रंप, कई बार हुई तीखी बहस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को रूस के प्रस्ताव को स्वीकार करने की सलाह दी. ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि यूक्रेन रूस की शर्तें नहीं मानेगा तो पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे. बैठक के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपने को कहा और कहा कि यूक्रेन युद्ध हार रहा है.

जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप कई बार चिल्लाए (File Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की की हाल ही में व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी. इस बैठक के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को रूस के प्रस्ताव को मानने की सलाह दी. इतना ही नहीं, ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर यूक्रेन रूस की शर्तों पर सहमत नहीं होता, तो पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे. 

ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बैठक में कई बार गरमागरमी हुई. ये मीटिंग कई बार झगड़े जैसी स्थिति में पहुंच गई, जिसमें ट्रंप लगातार गुस्से में बोलते रहे और अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे. बैठक के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र के नक्शे एक तरफ फेंक दिए और ज़ेलेंस्की से कहा कि उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पूरा डोनबास क्षेत्र सौंप देना चाहिए. ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से यह भी कहा कि वह यह जंग हार रहे हैं और चेतावनी दी कि अगर पुतिन चाहें तो तुम्हें पूरी तरह तबाह कर देंगे. 

बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की शुक्रवार को व्हाइट हाउस पहुंचे थे. इस दौरान उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई. जेलेंस्की को उम्मीद थी कि उन्हें रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए नए हथियार मिलेंगे, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनका ध्यान अब शांति समझौते पर है, न कि यूक्रेन की सैन्य ताकत बढ़ाने पर.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, 2 घंटे चली इस बैठक में ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से लंबी दूरी की टोमहॉक मिसाइलें मांगीं, लेकिन ट्रंप ने इस पर ठंडा रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि वह आने वाले हफ्तों में हंगरी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं, और फिलहाल वह दोनों देशों के बीच जंग रोकने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं.

बैठक के बाद ट्रंप ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन दोनों से कहा है कि अब यह युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए. जहां लड़ाई चल रही है, वहीं रुक जाओ और अपने-अपने घर लौट जाओ. अब हत्या बंद होनी चाहिए.

जेलेंस्की से मुलाकात के एक दिन पहले ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई थी. ट्रंप ने खुद को दोनों पक्षों यानी रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थ के रूप में पेश किया. ट्रंप ने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी जंग खत्म करना चाहते हैं और राष्ट्रपति पुतिन भी. अब बस दोनों को थोड़ा साथ निभाना होगा.

हालांकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम युद्धविराम चाहते हैं, लेकिन पुतिन नहीं चाहते. उन्होंने ट्रंप से कहा कि यूक्रेन के पास रूस पर हमला करने के लिए हजारों ड्रोन तैयार हैं, लेकिन उनके पास अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलें नहीं हैं. हमें उनकी ज़रूरत है. इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि हम तो यही चाहेंगे कि तुम्हें टॉमहॉक की ज़रूरत ही न पड़े. 

---- समाप्त ----
