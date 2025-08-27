scorecardresearch
 

'ट्रंप ने सब गंवा दिया, भारत में नौकरियां...', टैरिफ को लेकर क्या लिख रहा वर्ल्ड मीडिया?

भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ लागू हो गया है जिसे लेकर भारत में अमेरिका के प्रति काफी नाराजगी है. अमेरिका भारत का सबसे अहम व्यापारिक साझेदार है और टैरिफ से भारत के अमेरिका को निर्यात पर काफी असर होगी. इससे भारत में नौकरियों पर भी असर हो सकता है. इसे लेकर दुनियाभर की मीडिया चर्चा कर रही है.

विश्लेषक कह रहे हैं कि टैरिफ लगाकर अमेरिका ने अपना सहयोगी खो दिया है (File Photo: Reuters)
विश्लेषक कह रहे हैं कि टैरिफ लगाकर अमेरिका ने अपना सहयोगी खो दिया है (File Photo: Reuters)

बुधवार यानी आज से भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो गया है. रूस से तेल खरीद और पाकिस्तान के साथ संघर्षविराम का श्रेय न दिए जाने से भारत से नाराज ट्रंप ने भारत पर ये टैरिफ लगाया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है. भारत पर ट्रंप के व्यापक टैरिफ की चर्चा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. इसके बावजूद भी, भारत पर ट्रंप का भारी टैरिफ लगाना दुनिया के देशों को भी हैरान कर रहा है और वहां की मीडिया में इसकी खूब चर्चा है.

सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर खुद उनके देश के न्यूज आउटलेट्स यानी अमेरिकी मीडिया क्या कह रही है- 

अमेरिकी ब्रॉडकास्टर सीएनएन ने भारत पर 50% टैरिफ लागू होने की खबर को प्रमुखता से कवर किया है. एक विश्लेषण में सीएनएन ने विश्लेषकों के हवाले से लिखा कि टैरिफ विवाद से अमेरिका ने भारत को खो दिया है और इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है.

लेख में कहा गया, 'रूसी तेल की खरीद को लेकर ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पचाना खास तौर पर मुश्किल रहा है. इसलिए क्योंकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों नेताओं के रिश्ते बेहद अच्छे थे. विश्लेषकों का कहना है कि भारत को खोना अमेरिका के लिए बहुत बुरा होने वाला है.'

सीएनएन की एक अलग खबर में लिखा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आने वाले सभी सामानों पर 50% का टैरिफ लगा दिया है जिससे अमेरिका के सबसे अहम व्यापारिक साझेदारों में से एक, भारत के साथ रिश्ता मुश्किल में पड़ गया है. इससे अमेरिका में भारत से खरीदे गए सामानों की कीमतें भी बढ़ गई हैं.

अमेरिकी ब्रॉडकास्टर ने लिखा, 'रूस से तेल खरीद को लेकर भारत को भारी टैरिफ की सजा दी जा रही है. ट्रंप का कहना रहा है कि इसके जरिए भारत यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस की मदद कर रहा है.'

भारत पर टैरिफ से नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है लेकिन ये बात ट्रंप नहीं समझ रहे हैं. सीएनएन ने अमेरिका में हो रहे नुकसान पर लिखा कि 'भारत पर लगाए टैरिफ से अमेरिकी कंपनियां और उपभोक्ता पहले से ही महंगाई का सामना कर रहे हैं, लेबर मार्केट की हालत भी खराब है. भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ने से यह स्थिति और भी बिगड़ सकती है. भारत ने भी इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि वो टैरिफ का जवाब देगा.'

ब्रिटेन

ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने भारत पर ट्रंप के 50% लगाने को भारत-अमेरिका संबंधों में अब तक की सबसे बड़ी क्षति बताया है.

एक वरिष्ठ भारतीय व्यापार अधिकारी के हवाले से अखबार ने लिखा, 'ट्रंप ने सब कुछ गंवा दिया है. दोनों देश भले ही एक-दूसरे पर आंख-मूंदकर भरोसा नहीं करते थे लेकिन फिर भी वो एक मजबूत रणनीतिक रिश्ता बनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब वो रिश्ता खतरे में है. इस रिश्ते को फिर से बनाने में काफी वक्त लगेगा और शायद यह तब तक नहीं होगा जब तक कि ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे.'

गार्डियन ने लिखा कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर भारत में विद्रोही माहौल रहा है. पीएम मोदी की सरकार ने रूसी तेल की खरीद रोकने से इनकार कर दिया है और लोगों से अपने देश में निर्मित सामान खरीदने पर जोर रहे रहे हैं. पीएम मोदी के हवाले से अखबार ने लिखा, 'हम सभी को केवल मेड इन इंडिया सामान खरीदने के मंत्र का पालन करना चाहिए. टैरिफ से हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसका मकाबला कर लेंगे.[

गोल्डमैन सैक्स के मुख्य भारत अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता ने चेतावनी दी है कि 50% टैरिफ के लगातार जारी रहने से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.5% के पूर्वानुमान से 6% से नीचे जा सकती है. तुर्की से लेकर थाईलैंड तक, भारत के प्रतिद्वंद्वी निर्यातकों पर अमेरिका ने कम टैरिफ लगाया है. ये देश भारतीय सामानों की तुलना में सस्ते सामान पेश कर पहले ही अमेरिकी खरीददारों को लुभाने में लगे हैं.

ट्रंप ने जिन सामानों पर टैरिफ में छूट दी है, उसमें शामिल है- दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्ची दवाइयां और रिफाइंड तेल. ये वस्तुएं भारत से अमेरिका को होने वाले लगभग 30% निर्यात हैं जिसकी कीमत 27.6 अरब डॉलर है. 

गार्डियन के डिप्लोमैटिक एडिटर पैट्रिक विन्टॉर ने एक लेख लिखा है जिसमें वो कहते हैं ट्रंप के टैरिफ पुराने गठजोड़ों को फिर से आकार दे रहे हैं और ग्लोबल साउथ अपना रास्ता खुद बना रहा है. पैट्रिक लिखते हैं कि ट्रंप टैरिफ के जरिए अपनी राजनीतिक और आर्थिक ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भारत और ब्राजील जैसे देश मिलकर उनका विरोध कर रहे हैं.

वो आगे लिखते हैं, 'यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि टैरिफ बड़े पैमाने पर दुनिया की राजनीति को उलट-पुलट कर रहे हैं लेकिन हाल के हफ्तों में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के नेताओं ने इसपर अपना विरोध जताया है जो दिखाता है कि ट्रंप का टैरिफ का दांव कैसे उलटा पड़ सकता है जिससे प्रतिरोध की एक धुरी बन सकती है. यह धुरी इस विश्वास पर आधारित होगी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी हैं, उसे दरकिनार करना संभव है.'

पैट्रिक लिखते हैं कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की उन शक्तियों को 'अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो ट्रंप की टैरिफ कूटनीति न केवल उनकी अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करेगी, बल्कि उनकी संप्रभुता को भी नष्ट कर देगी.'

रॉयटर्स

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि टैरिफ लागू होते ही दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों और रणनीतिक साझेदारों में तनाव बढ़ गया है.

रॉयटर्स ने लिखा, 'नए टैरिफ से प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात सहित देश के कई राज्यों के हजारों छोटे निर्यातकों और नौकरियों को खतरा है. बुधवार को टैरिफ बढ़ाने का कदम भारत-अमेरिका के बीच पांच दौर की असफल वार्ता के बाद उठाया गया है. वार्ता के दौरान भारतीय अधिकारियों ने आशा जताई थी कि अमेरिकी टैरिफ को 15% पर सीमित किया जा सकता है, जो कि जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ सहित कुछ अन्य प्रमुख अमेरिकी व्यापार भागीदारों के सामानों पर भी लागू किया गया है.'

एजेंसी ने लिखा कि दोनों पक्षों के अधिकारियों ने वार्ता असफल होने की वजह राजनीतिक गलतफहमी और संकेतों की अनदेखी को जिम्मेदार ठहराया है. अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में भारत-अमेरिका का द्विपक्षीय वस्तु व्यापार कुल 129 अरब डॉलर का था, जिसमें 45.8 अरब डॉलर का अमेरिकी व्यापार घाटा शामिल था.

चीन

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने टैरिफ को लेकर प्रकाशित अपनी खबर में लिखा कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ बुधवार से लागू हो गए हैं जिसके बाद से दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच तनाव बढ़ गया है.
चीनी अखबार ने लिखा, 'भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़कर 50 प्रतिशत तक पहुंच गया है जो अमेरिका के उच्चतम टैरिफ में से एक है. रूसी तेल की खरीद से नाराज अमेरिका ने भारत पर यह टैरिफ लगाया है. अमेरिका से व्यापार वार्ता विफल होने के बाद भारतीय निर्यातक अमेरिकी ऑर्डर में भारी गिरावट का सामना कर रहे हैं.'

ग्लोबल टाइम्स ने एक जर्मन अखबार के उस दावे का भी जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप ने चार बार फोन कर पीएम मोदी से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उनसे बात करने से इनकार कर दिया.

अखबार ने लिखा, 'ऐसा लगता है कि बढ़ते व्यापार विवाद ने प्रधानमंत्री मोदी को परेशान कर दिया है जिन्होंने, जैसा कि एक जर्मन अखबार ने दावा किया है, हाल के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चार फोन कॉल्स लेने से इनकार कर दिया है.'

कतर

कतर के सरकारी ब्रॉडकास्टर अलजजीरा ने लिखा है कि बुधवार से लागू हुए भारी टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा है क्योंकि इससे उसके सबसे बड़े निर्यात बाजार (अमेरिका) के साथ व्यापार पर असर पड़ सकता है. भारत ने 2024 में अमेरिका को 87 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत का सामान निर्यात किया था.

अलजजीरा ने लिखा, 'भारत सरकार ने ट्रंप के कदम को अनुचित और अविवेकपूर्ण कहकर इसकी आलोचना की है. मोदी सरकार का अनुमान है कि इन टैरिफ से 48 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत के निर्यात प्रभावित होंगे. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नए टैरिफ की वजह से नौकरियां कम हो सकती हैं और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ सकती है.' 

लेटेस्ट

