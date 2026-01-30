ट्रंप ने वेनेज़ुएला का एयरस्पेस फिर से खोलने का दिया आदेश, अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षित होगा सफर

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने वेनेज़ुएला का वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र (airspace) शुक्रवार तक खोलने का आदेश दिया है, जिससे अमेरिकी नागरिक जल्द ही वहां यात्रा कर सकेंगे. परिवहन सचिव शॉन डफी और सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिन के अंत तक वेनेजुएला के आसमान को उड़ानों के लिए खोल दिया जाए.

और पढ़ें

ट्रंप ने कहा, “अमेरिकी नागरिक बहुत जल्द वेनेज़ुएला जा सकेंगे और वहां सुरक्षित रहेंगे.” वेनेज़ुएला के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व से भी इस बारे में बातचीत की गई है. उन्होंने आगे कहा कि बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां जगहों की तलाश के लिए वहां जाएंगी.

पिछले नवंबर में, ट्रंप ने घोषणा की थी कि "वेनेजुएला के ऊपर और आसपास का" एयरस्पेस "पूरी तरह से बंद" माना जाएगा. हालांकि यह वेनेजुएला द्वारा घोषित कानूनी बंदी नहीं थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने से पहले के महीनों में अटलांटिक में अमेरिकी नौसेना की तैनाती के बीच कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों ने अपना संचालन निलंबित कर दिया था.

पहले लगाया था प्रतिबंध

ट्रंप की घोषणा अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) द्वारा वेनेजुएला के एयरस्पेस और पड़ोसी कैरेबियन पर बढ़ते सुरक्षा जोखिमों की चेतावनी देने के कुछ दिनों बाद आई, जिसमें 19 फरवरी, 2026 तक वैध NOTAM (पायलटों के लिए नोटिस) जारी किया गया था. अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद, कैरेबियन के ऊपर कुछ एयरस्पेस प्रतिबंध हटा दिए गए, और कई एयरलाइंस ने उड़ान संचालन फिर से शुरू कर दिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'बस 15 मिनट... नहीं तो वे हमें मार देते', अमेरिकी डिमांड्स मानने पर बची वेनेजुएला की राष्ट्रपति और मंत्रियों की जान

इस सप्ताह की शुरुआत में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन प्रशासन ने संसद को सूचित किया था कि वह वेनेजुएला में बंद अमेरिकी दूतावास को संभावित रूप से फिर से खोलने की दिशा में पहले कदम उठा रहा है, क्योंकि वह इस लैटिन अमेरिकी देश के साथ संबंधों को बहाल करने की संभावना तलाश रहा है.

सोमवार को सांसदों को भेजे गए और मंगलवार को एसोसिएटेड प्रेस द्वारा प्राप्त एक नोटिस में, विदेश विभाग ने कहा कि वह "चुनिंदा" राजनयिक कार्यों को करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों की एक नियमित और धीरे-धीरे विस्तार करने वाली टुकड़ी तैनात कर रहा है.

---- समाप्त ----