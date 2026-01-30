scorecardresearch
 
ट्रंप ने वेनेज़ुएला का एयरस्पेस फिर से खोलने का दिया आदेश, अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षित होगा सफर

राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला का हवाई क्षेत्र फिर से खोलने और तेल कंपनियों को वहां भेजने का आदेश दिया है. मादुरो के हटने के बाद, अमेरिका अब वेनेजुएला के साथ राजनयिक संबंध बहाल कर रहा है. जल्द ही अमेरिकी नागरिक वहां सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे.

ट्रम्प बोले- अब वेनेजुएला जा सकेंगे अमेरिकी पर्यटक (Photo- AP)
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने वेनेज़ुएला का वाणिज्यिक हवाई क्षेत्र (airspace) शुक्रवार तक खोलने का आदेश दिया है, जिससे अमेरिकी नागरिक जल्द ही वहां यात्रा कर सकेंगे. परिवहन सचिव शॉन डफी और सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिन के अंत तक वेनेजुएला के आसमान को उड़ानों के लिए खोल दिया जाए.

ट्रंप ने कहा, “अमेरिकी नागरिक बहुत जल्द वेनेज़ुएला जा सकेंगे और वहां सुरक्षित रहेंगे.” वेनेज़ुएला के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व से भी इस बारे में बातचीत की गई है. उन्होंने आगे कहा कि बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियां जगहों की तलाश के लिए वहां जाएंगी.

पिछले नवंबर में, ट्रंप ने घोषणा की थी कि "वेनेजुएला के ऊपर और आसपास का" एयरस्पेस "पूरी तरह से बंद" माना जाएगा. हालांकि यह वेनेजुएला द्वारा घोषित कानूनी बंदी नहीं थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने से पहले के महीनों में अटलांटिक में अमेरिकी नौसेना की तैनाती के बीच कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों ने अपना संचालन निलंबित कर दिया था. 

पहले लगाया था प्रतिबंध
ट्रंप की घोषणा अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) द्वारा वेनेजुएला के एयरस्पेस और पड़ोसी कैरेबियन पर बढ़ते सुरक्षा जोखिमों की चेतावनी देने के कुछ दिनों बाद आई, जिसमें 19 फरवरी, 2026 तक वैध NOTAM (पायलटों के लिए नोटिस) जारी किया गया था. अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद, कैरेबियन के ऊपर कुछ एयरस्पेस प्रतिबंध हटा दिए गए, और कई एयरलाइंस ने उड़ान संचालन फिर से शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें: 'बस 15 मिनट... नहीं तो वे हमें मार देते', अमेरिकी डिमांड्स मानने पर बची वेनेजुएला की राष्ट्रपति और मंत्रियों की जान

इस सप्ताह की शुरुआत में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन प्रशासन ने संसद को सूचित किया था कि वह वेनेजुएला में बंद अमेरिकी दूतावास को संभावित रूप से फिर से खोलने की दिशा में पहले कदम उठा रहा है, क्योंकि वह इस लैटिन अमेरिकी देश के साथ संबंधों को बहाल करने की संभावना तलाश रहा है.

सोमवार को सांसदों को भेजे गए और मंगलवार को एसोसिएटेड प्रेस द्वारा प्राप्त एक नोटिस में, विदेश विभाग ने कहा कि वह "चुनिंदा" राजनयिक कार्यों को करने के लिए अस्थायी कर्मचारियों की एक नियमित और धीरे-धीरे विस्तार करने वाली टुकड़ी तैनात कर रहा है.

---- समाप्त ----
