scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बस 15 मिनट... नहीं तो वे हमें मार देते', अमेरिकी डिमांड्स मानने पर बची वेनेजुएला की राष्ट्रपति और मंत्रियों की जान

राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि अपने सहयोगियों को बचाने के लिए उन्हें अमेरिका के आगे झुकना पड़ा. अमेरिकी फोर्स ने 15 मिनट का वक्त देते कहा था कि वे उनकी शर्तें मांग लें, नहीं तो सभी को गोली मार दी जाएगी.

Advertisement
X
वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज. (Photo: Reuters)
वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज. (Photo: Reuters)

'उन्होंने हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए थे, वरना वे हमें मार देते...'. वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने दावा किया है कि जब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया तो उन्हें और उनके सहयोगियों को जान से मारने की धमकी दी गई थी.

अमेरिकी फोर्स ने उनकी कैबिनेट को 15 मिनट का वक्त देते कहा था कि वे अमेरिका की डिमांड्स मांग लें, नहीं तो सभी को गोली मार दी जाएगी. 'द गार्जियन' की रिपोर्ट के मुताबिक, एक लीक वीडियो में दावा किया गया है कि डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी ऑपरेशन के सात दिन बाद अपने एक सहयोगी से बात की थी. उस सैन्य ऑपरेशन में निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया था, फिर बाद में उन्हें अमेरिका ले जाया गया.

लंबे समय से निशाने पर थे मादुरो
निकोलस मादुरो लंबे समय से वॉशिंगटन के निशाने पर थे. सैन्य ऑपरेशन के बाद मादुरो को अमेरिका ले जाया गया और अब उन पर वहां मुकदमा चलाया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
'मादुरो का दौर अलग था, अब चीन को वेनेजुएला का तेल मिलेगा लेकिन...' अमेरिका ने रख दी बड़ी शर्त
Airforce Chief AP Singh
वेनेजुएला-इराक पर बोले वायुसेना प्रमुख- बिना इच्छाशक्ति के सैन्य ताकत बेकार है
us attack on boat
मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ड्रग ट्रैफिकिंग पर US की बड़ी स्ट्राइक, समुद्र में संदिग्ध नाव को उड़ाया
Donald Trump With European Leaders
यूरोप बनाम ट्रंप का 'बुलडोजर-राज'... लड़ाई बिल्डर और कॉलोनाइजर की, ‘बेचारा' कोई नहीं
Venezuela Oil
Trump ने रखी शर्त, क्या China को मिलेगा Venezuela का तेल?

रोड्रिगेज ने दावा किया कि किस तरह अमेरिकी फौज की धमकी के आगे उन्हें अपने सहयोगियों को बचाने के लिए कड़े फैसले लेने पड़े और अमेरिकी डिमांड्स मांगनी पड़ी.

Advertisement

'पीड़ादायक था जिम्मेदारी संभालना'
लीक वीडियो में रोड्रिगेज कह रही हैं कि अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें बताया था कि मादुरो और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है. अब वह और उसका भाई ऐसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे.

उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जिम्मेदारी संभालना बेहद पीड़ादायक था. उन्होंने कथित धमकियों को याद करते हुए कहा कि ये धमकियां राष्ट्रपति मादुरो के अपहरण के पहले ही मिनट से शुरू हो गई थीं. कैबिनेट के कई सहयोगियों को अमेरिकी सैनिक ने जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए थे, नहीं तो वे हमें मार देते.

क्या कोई गुप्त गठजोड़ भी था?
यह खुलासा ऐसे समय में हुआ जब एक दिन पहले ही कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज और ट्रंप प्रशासन के बीच गुप्त गठजोड़ की रिपोर्ट सामने आई थी.

इसमें दावा किया गया कि रोड्रिगेज नवंबर 2025 से ही अमेरिका के संपर्क में थीं और मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सत्ता संभालने के संकेत दे रही थीं. इससे यह संकेत मिला कि मादुरो को हटाना आवश्यक माना जा रहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement