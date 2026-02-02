scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

खामेनेई की धमकी से बेपरवाह दिखे डोनाल्ड ट्रंप, ईरान से समझौते की उम्मीद अब भी कायम

ईरान के सर्वोच्च नेता की क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की उम्मीद जताई है. बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों और सैन्य तनाव के बीच अमेरिका कूटनीति पर जोर दे रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच बातचीत का भविष्य अब भी अनिश्चित बना हुआ है.

Advertisement
X
खामेनेई की युद्ध चेतावनी के बावजूद ट्रंप को डील की उम्मीद है. (Photo- ITG)
खामेनेई की युद्ध चेतावनी के बावजूद ट्रंप को डील की उम्मीद है. (Photo- ITG)

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई द्वारा क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी दिए जाने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं. बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने कहा कि उन्हें अब भी तेहरान के साथ समझौते की उम्मीद हैं और सभी विकल्प खुले रखे गए हैं.

फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने खामेनेई की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में इस तरह की बयानबाज़ी स्वाभाविक है. उन्होंने कहा, “वह ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? ऐसे तनावपूर्ण माहौल में यही अपेक्षित है.”

ट्रंप ने दोहराया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता कूटनीति है, लेकिन अगर समझौता नहीं होता तो आगे के हालात खुद सच्चाई सामने ला देंगे. ट्रंप ने कहा, “उम्मीद है हम कोई डील करेंगे. अगर नहीं हुई, तो फिर देखेंगे कि वह सही थे या नहीं,” 

सम्बंधित ख़बरें

परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को लेकर अराघची ने बयान जारी किया है (Photo: AFP)
'डील की उम्मीद बरकरार...', अमेरिका से तनाव के बीच बोले ईरान के विदेश मंत्री अराघची
Xi Jinping
Dollar बनाम Yuan : Jinping ने दी US करेंसी को चुनौती
CHINA YUAN DOLLAR
डॉलर के रुतबे को जिनपिंग ने किया चैलेंज... चीनी करेंसी को ग्लोबल रिजर्व बनाने का प्लान
IRGC, Donald Trump
'दुश्मन गलती करेगा तो...', ईरानी नेवी चीफ की हत्या के दावे के बीच खामेनेई की सेना ने दी ये वॉर्निंग
ट्रंप बोले- रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराना मुश्किल, देखें दुनिया आजतक

यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान पिछले कई हफ्तों से भीषण आंतरिक संकट से जूझ रहा है. दिसंबर के अंत में आर्थिक बदहाली और जीवनयापन की समस्याओं से शुरू हुए विरोध-प्रदर्शन धीरे-धीरे 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती में बदल गए. सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई में हजारों लोगों के मारे जाने और गिरफ्तार होने की खबरें सामने आई हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'एक गलत फैसला और मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगी जंग...', खामेनेई ने ट्रंप को बता दी हद

इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका ने मध्य-पूर्व में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी, जबकि ट्रंप प्रशासन लगातार चेतावनी देता रहा कि अगर ईरान ने परमाणु समझौते से इनकार किया या प्रदर्शनकारियों पर हिंसा नहीं रोकी, तो हस्तक्षेप संभव है.

खामेनेई की चेतावनी से बढ़ा तनाव

खामेनेई ने रविवार को कहा कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा. उन्होंने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों को अमेरिका और इज़राइल समर्थित “साजिश” बताया और कहा कि ईरानी जनता धमकियों से डरने वाली नहीं है. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान किसी देश पर हमला शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन आक्रामकता का कड़ा जवाब दिया जाएगा.

दोनों देशों के रुख फिलहाल स्पष्ट नहीं हैं. ट्रंप ने दावा किया कि ईरान बातचीत को लेकर गंभीर है और परमाणु हथियारों के बिना एक स्वीकार्य समझौते की संभावना बनी हुई है. वहीं ईरान ने कहा है कि वह “न्यायसंगत” वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन अपनी रक्षात्मक क्षमताओं पर किसी तरह की पाबंदी स्वीकार नहीं करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement