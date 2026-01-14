scorecardresearch
 
US: फोर्ड प्लांट में ट्रंप ने खोया आपा... शख्स को दिखाई मिडिल फिंगर, Video वायरल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन में एक फोर्ड फैक्ट्री टूर के दौरान एक शख्स पर गुस्से से जवाब देते हुए अजीबोगरीब हरकत की. इस घटना ने जेफरी एपस्टीन के साथ उनके संबंधों की फिर से जांच के बीच उनकी प्रतिक्रिया पर बहस छेड़ दी है.

कैमरे में क़ैद हुई ट्रंप की अजीब हरकत (File Photo: Reuters)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक फैक्ट्री टूर पर निकले हुए थे, जिसका मकसद अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को दिखाना था. इस दौरान अचानक एक ऐसी घटना हुई, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. ट्रंप ने मिशिगन में एक फोर्ड प्लांट के दौरे के वक्त एक शख्स को गाली दी, जिसने उन्हें 'पेडोफ़ाइल प्रोटेक्टर' कहा था. यह घटना वीडियो में कैद हो गई.

यह घटना मंगलवार को डियरबॉर्न में फोर्ड मोटर कंपनी के रिवर रूज कॉम्प्लेक्स में हुई, जहां ट्रंप F-150 पिकअप ट्रक बनाने वाली फ़ैक्ट्री का दौरा कर रहे थे. TMZ द्वारा सबसे पहले पब्लिश किए गए एक वीडियो में फ़ैक्ट्री फ़्लोर पर एक मज़दूर को 'पेडोफ़ाइल प्रोटेक्टर' चिल्लाते हुए सुना जा सकता है. इस दौरान ट्रंप वहां से गुजर रहे थे.

वीडियो में ट्रंप आवाज़ की दिशा में मुड़ते हुए दिख रहे हैं, और गाली देने से पहले हाथ की बीच वाली उंगली उठाते हैं. चिल्लाने वाला शख्स क्लिप में दिखाई नहीं दे रहा है और ऑडियो बहुत अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है.

यह घटना डोनाल्ड ट्रंप के जेफरी एपस्टीन के साथ पिछले संबंधों की ओर इशारा करती लग रही थी, जिनके मामले की धीमी गति से जारी हो रहे फेडरल रिकॉर्ड्स को लेकर आलोचना के बीच फिर से जांच हो रही है. सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप ने इस मामले में अपनी कथित संलिप्तता से ध्यान हटाने के लिए वेनेजुएला पर हमले बढ़ा दिए.

व्हाइट हाउस ने क्या कहा?

कंपनी के कॉम्प्लेक्स में हुई घटना पर व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रिएक्शन का बचाव किया. राष्ट्रपति के असिस्टेंट और व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चेंग ने कहा कि यह बहस जानबूझकर शुरू की गई थी.

चेंग ने एक बयान में कहा, "एक पागल आदमी गुस्से में आकर गालियां दे रहा था, और राष्ट्रपति ने सही और साफ जवाब दिया."

करीब 30 सेकंड के वीडियो में, ट्रंप को फैक्ट्री फ्लोर की ओर कई बार इशारा करते हुए दिखाया गया है. जब वे प्लांट से गुज़र रहे थे, तभी उन्होंने वह इशारा किया और आगे बढ़ गए.

यह पहली बार नहीं था, जब ट्रंप कैमरे के सामने इस तरह का रिएक्शन दिया है. डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर कैमरे पर F-वर्ड का इस्तेमाल कर चुके हैं.

पिछले साल, जब जून में उन्होंने इज़रायल और ईरान के बीच सीज़फायर के बावजूद लड़ाई जारी रहने पर निराशा ज़ाहिर की थी. ट्रंप ने तब कहा था, "मैं उनसे खुश नहीं हूं. मैं ईरान से भी खुश नहीं हूं, लेकिन मैं आज सुबह इज़रायल के बाहर जाने से सच में बहुत नाखुश हूं. हमारे पास मूल रूप से दो ऐसे देश हैं, जो इतने लंबे वक्त से और इतनी ज़ोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वे क्या F**** कर रहे हैं."

