'ट्रंप की मदद बस पहुंच रही...', रजा पहलवी का नया Video, ईरानी सेना से कहा- विद्रोह का हिस्सा बनिए

ईरान में चल रहे प्रदर्शन के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने नया संदेश जारी किया है. उन्होंने प्रदर्शन को और हवा देते हुए अब ईरानी सेना से भी इस कथित आंदोलन में शामिल होने की अपील कर दी है.

बता दें कि ईरान में चल रहे प्रदर्शन में अब तक 2400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं. मंगलवार को प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए ट्रंप ने भी बयान दिया था.

अब पहलवी ने लिखा, 'मेरे देशवासियों, दुनिया ने न केवल आपकी आवाज और साहस को देखा और सुना है, बल्कि अब वह प्रतिक्रिया भी दे रही है. अब तक आपने शायद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा. मदद आ रही है. जिस तरह से आप अब तक संघर्ष करते आए हैं, उसे जारी रखें. इस शासन व्यवस्था को यह भ्रम पैदा करने की अनुमति न दें कि जीवन सामान्य है.'

पहलवी ने आगे लिखा, 'इन तमाम नरसंहारों के बाद, हमारे और इस शासन के बीच खून का सागर बह रहा है. इन सभी अपराधियों के नाम नोट कर लें. उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी.'

My compatriots,



The world has not just seen and heard your voice and courage, it is now responding.



By now, you have probably heard the message from the President of the United States. Help is on the way.



Continue the fight, as you have done so far.



Do not allow this regime… https://t.co/KfotmDo0br — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 13, 2026

सेना से अपील करते हुए पहलवी बोले, 'लेकिन मेरे पास सेना के सदस्यों के लिए एक विशेष संदेश भी है. आप ईरान की राष्ट्रीय सेना हैं, इस्लामी गणराज्य की सेना नहीं. अपने देशवासियों के जीवन की रक्षा करना आपका कर्तव्य है. आपके पास ज्यादा समय नहीं है. जितनी जल्दी हो सके उनसे जुड़ें.'

ट्रंप ने कहा था- मदद भेज रहा

इससे पहले ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से आंदोलन जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद भेजी जा रही है. ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था, 'ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो. मदद रास्ते में है.'

ट्रंप ने यह भी कहा, 'हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभालकर रखो. उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी. मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया है, जब तक प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्याएं बंद नहीं होतीं. मदद रास्ते में है.' इसके साथ ही उन्होंने "MIGA" यानी "Make Iran Great Again" के नारे को भी दोहराया.

हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि मदद किस तरह की होगी. जब पत्रकार ने उनसे इसपर सवाल किया तो वह बोले, 'आपको यह खुद ही पता लगाना होगा। मुझे माफ करें.' ट्रंप ने आगे कहा कि हाल के प्रदर्शनों में कितने प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, इसका सही आंकड़ा कोई भी उन्हें नहीं बता पाया है.

