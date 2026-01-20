scorecardresearch
 
ग्रीनलैंड ही नहीं, ये 2 देश भी अमेरिका के हैं! ट्रंप ने दिखाया US का नया नक्शा, यूरोप में हलचल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की जिसमें ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिकी क्षेत्र बताया गया है. इस पोस्ट के बाद यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ गई है और क्षेत्र का तनाव भी गहरा गया है.

ट्रंप ने अमेरिका के नए मैप के साथ ये तस्वीर पोस्ट की है (Photo: Truth Social)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है जिसे देख उनके यूरोपीय सहयोगी नाराज हो गए हैं. तस्वीर में ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला को अमेरिकी क्षेत्र बताया गया है. तस्वीर में कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे के लाल, सफेद और नीले रंगों में दिखाया गया है. बिना कैप्शन वाली इस पोस्ट को ट्रंप के ग्रीनलैंड को हासिल करने की नई कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

ट्रंप बार-बार कह चुके हैं कि अमेरिकी किसी भी तरह से डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बनाएगा क्योंकि यह अमेरिका और दुनिया की सुरक्षा के लिए अहम है.

ट्रुथ पर शेयर की गई तस्वीर में ट्रंप यूरोपीय नेताओं को अमेरिका का नया मैप दिखा रहे हैं. यह तस्वीर अगस्त 2025 का संशोधित संस्करण प्रतीत होती है जिसमें ट्रंप यूक्रेन युद्ध की स्थिति पर यूरोपीय नेताओं के साथ चर्चा कर रहे थे. तस्वीर एआई से बनाई गई है.

ग्रीनलैंड पर जून तक सहमति न बनी तो ट्रंप प्रशासन यूरोपीय देशों पर टैरिफ बढ़ा देगा. (Photo- AP)
क्या ग्रीनलैंड पर Trump से मुकाबले के लिए यूरोप के तरकश में कोई तीर नहीं?

इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक और एआई जेनेरेटेड तस्वीर शेयर की, जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र बताया गया है. इस तस्वीर में ट्रंप जेडी वेंस और मार्को रुबियो के साथ आर्कटिक द्वीप पर अमेरिकी झंडा लगाते नजर आते हैं.

ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने को बेताब ट्रंप, यूरोपीय देश चिंतित

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'हमें इसे (ग्रीनलैंड को) लेना ही होगा. उन्हें यह काम करना ही होगा. डेनमार्क, वो अच्छे लोग हैं लेकिन वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते. मुझे नहीं लगता कि वो लोग अमेरिक का बहुत ज्यादा विरोध करेंगे.'

ट्रंप का कहना है कि आकर्टिक क्षेत्र में रूस और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है जिसे काउंटर करने के लिए ग्रीनलैंड का अमेरिकी हिस्सा होना जरूरी है क्योंकि डेनमार्क इसकी रक्षा नहीं कर पाएगा.

इधर, नए मैप के सामने आने के बाद यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ गई है. फ्रांस समेत कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं और अब नए मैप ने तनाव बढ़ा दिया है. 

तनाव को और बढ़ाते हुए ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ पर्सनल चैट शेयर कर दिया है. चैट में मैक्रों ट्रंप से कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड को लेकर अपनी जिद छोड़ दें.

मैक्रों ने ट्रंप को भेजे चैट में लिखा है, 'मेरे दोस्त, सीरिया पर हम पूरी तरह एक लाइन में हैं. ईरान पर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं. मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हैं.'

हालांकि, मैक्रों के ऑफिस ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति के करीबी एक सूत्र ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि ट्रंप ने जो चैट शेयर किया है वो सही है.

