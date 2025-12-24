टोरंटो में भारतीय मूल की युवती हिमांशी खुराना की हत्या, पार्टनर अब्दुल गफूरी पर शक... तलाश में जुटी कनाडा पुलिस

कनाडा के टोरंटो में भारतीय मूल की 30 वर्षीय युवती हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई है. टोरंटो पुलिस ने इस मामले में महिला के करीबी बताए जा रहे एक व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला 'इंटिमेट पार्टनर वायलेंस' यानी करीबी रिश्ते में हुई हिंसा का प्रतीत हो रहा है.

टोरंटो पुलिस के मुताबिक शुक्रवार देर रात महिला के लापता होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने बताया कि 19 दिसंबर 2025 की रात करीब 10:41 बजे स्ट्राचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट इलाके से एक मिसिंग पर्सन कॉल मिली. जांच रातभर चलती रही. इसके बाद शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस को एक आवास के अंदर महिला का शव मिला. पुलिस ने मौके पर जांच के बाद मौत को हत्या करार दिया.

पुलिस ने मृत महिला की पहचान टोरंटो निवासी भारतीय मूल की हिमांशी खुराना के रूप में की है. उनकी उम्र 30 साल बताई गई है.

टोरंटो का रहने वाला है अब्दुल गफारी

पुलिस ने बताया कि इस मामले में 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी की तलाश की जा रही है. वो भी टोरंटो का ही निवासी है. पुलिस के अनुसार, आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच करीबी संबंध थे.

अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. यदि अदालत में हत्या की साजिश और इरादा साबित हो जाता है तो आरोपी को बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा हो सकती है.

पुलिस की जांच में क्या सामने आया?

सीबीसी न्यूज के मुताबिक, पुलिस ने कहा है कि यह मामला ‘इंटिमेट पार्टनर वायलेंस’ से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि आरोपी के बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें.

भारत का वाणिज्य दूतावास सक्रिय

टोरंटो स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में दूतावास ने कहा, हमें टोरंटो में भारतीय नागरिक हिमांशी खुराना की हत्या की खबर से गहरा दुख और आघात पहुंचा है. हम इस कठिन समय में उनके शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. दूतावास ने बताया कि वह स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और पीड़िता के परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है.

