कड़ाके की ठंड में तख्तियां लिए-धान की बालियां लहराते लोग, ढाका में तारिक रहमान के लिए उमड़ा इंसानी समंदर

बांग्लादेश में हिंसा के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान वतन वापस लौटे हैं. लगभग 17 सालों से लंदन में निर्वासन में रह रहे तारिक रहमान की देश वापसी के लिए बीएनपी ने भारी इंतजाम किए हैं. उनके स्वागत के लिए बीएनपी ने 50 लाख समर्थकों को जुटाने का लक्ष्य रखा है और ढाका की सड़कों पर लोगों का समंदर उमड़ पड़ा है.
बांग्लादेश के स्थानीय अखबारों के मुताबिक, ढाका में कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके, लाखों की संख्या में लोग तारिक रहमान के स्वागत के लिए जमा हुए हैं. ढाका में रात से पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी. बहुत से लोग स्वेच्छा से कंबल, पानी, चाय आदि का वितरण कर रहे थे. सुबह होने से पहले ही ढाका के पुर्बाचल इलाके की पूरी 300 फुट लंबी सड़क तारिक रहमान के स्वागत के लिए उमड़े लोगों से भर गई.
गुरुवार सुबह करीब 7 बजे ही बीएनपी के विभिन्न स्तरों के नेता और कार्यकर्ता कोहरे से ढकी सड़क पर बैठे और लेटे हुए थे. वे ठंड की परवाह किए बिना उस पल के गवाह बनने पहुंचे थे, जिसे वे ऐतिहासिक बता रहे हैं.
पार्टी सूत्रों के अनुसार, तारिक रहमान के स्वागत के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से कार्यकर्ता पहुंचे हैं. तारिक रहमान की वापसी से बीएनपी समर्थकों के बीच उत्सव जैसा माहौल है.
कार्यकर्ताओं का मानना है कि तारिक रहमान की घर वापसी बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से मजबूत करेगी और बीएनपी के राजनीतिक आंदोलन में नई ऊर्जा भरेगी. साथ ही, वो यह भी स्वीकार करते हैं कि पार्टी के सामने आगे कई बड़ी चुनौतियां होंगी.
पार्टी कार्यकर्ताओं के मुताबिक, तारिक रहमान की वापसी से बीएनपी की राजनीति को एक नया आयाम मिलेगा. उनका कहना है कि उनके नेतृत्व में पार्टी साजिशों पर काबू पाएगी और देश के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देगी.
स्थानीय अखबारों के मुताबिक, ढाका पहुंचने के बाद तारिक रहमान 300 फीट रोड, जिसे 36 जुलाई एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, पर आयोजित एक संक्षिप्त स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां वो अपने समर्थकों को संबोधित कर सकते हैं.
उनके स्वागत के लिए आए लोग बैनर और तख्तियां लेकर नारे लगा रहे हैं. बंगाली में भीड़ ये नारे लगा रही है- 'तारिक रहमान आ रहे हैं, मां-माटी पुकार रही है', 'आज के इस दिन, शहीद जिया की याद आती है' और 'देश का नेता आ रहा है, बांग्लादेश कांप रहा है.'
कार्यक्रम स्थल पर उत्सव जैसा माहौल दिख रहा है जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश साफ नजर आया. कुछ लोगों ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज लहराकर तारिक रहमान की वापसी का जश्न मनाया, तो कुछ पार्टी के चुनाव चिह्न धान की बालियां लेकर पहुंचे हैं. वहीं कई कार्यकर्ता रंग-बिरंगे कपड़ों में ढोल-नगाड़े बजाते दिखाई दिए.
नोआखाली से स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे छात्र दल के कार्यकर्ता शहादत हुसैन ने कहा कि उन्होंने कभी तारिक रहमान को पर्सनली नहीं देखा, लेकिन हसीना सरकार के दौरान उनके भाषणों से प्रेरित होकर कई आंदोलनों में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा, 'हम लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे, आज आखिरकार वो पल आ गया है. अब हमारी राजनीति और मजबूत होगी.'
चटगांव के हलिशहर से आए छात्र दल के एक अन्य कार्यकर्ता हबीबुर रहमान ने बताया कि तारिक रहमान की एक झलक पाने के लिए बुधवार रात से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे थे.
उन्होंने कहा, 'दोपहर से पहले भीड़ कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. भीड़ देखकर साफ पता चलता है कि उनके आने से लोगों में कितना उत्साह है.'